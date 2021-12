“Ancora non ci credo”. Andrea Nicole e Ciprian, la notizia bomba a poche settimane dal ‘sì’ a UeD

Andrea Nicole e il suo Ciprian hanno conquistato la scena a Uomini e Donne. La loro storia è stata tra le più seguite degli ultimi tempi. La tronista e il suo corteggiatore, infatti, hanno stupito tutti quando hanno rivelato la loro relazione. In quella puntata Alessandro, anche lui fortemente attratto da Andrea, non fu l’unico a rimanerci di stucco.

I due innamorati hanno spiegato infatti di aver trascorso una notte insieme senza avvertire la redazione del programma condotto da Maria De Filippi. Perfino la conduttrice fece un appunto: “Mi dispiace dirlo, ma io tutte le volte che vedevo le cose, la scelta per me era Ciprian. Quando tu vai a casa di lei è una cosa inutile, perché lo sapevi anche tu che avrebbe scelto te”. In ogni caso adesso per loro è gioia vera.

Nel giorno di Natale Ciprian ha pubblicato uno scatto in cui appare evidente che le cose con Nicole stanno andando benone. Nella foto su Instagram Ciprian e la sua Andrea sono abbracciati sopra il divano e si coccolano e si baciano. “In fin dei conti non serve niente – si legge nella dida – con la persona giusta improvvisamente tutto va al suo posto! Grazie per questo meraviglioso Natale ❤️ Il mio regalo sei tu!”.





Adesso a parlare è l’ex tronista di UeD: “Io e Ciprian – dice Andrea Nicole Conte in un’intervista al settimanale Nuovo – vogliamo vederci il più possibile. Per fare questo c’è anche sul piatto il progetto di andare a convivere […]. La mia priorità ora è vivere la mia storia con Ciprian. Ha esaudito il mio desiderio, grazie a lui sono riuscita a fidanzarmi”.

Dal canto suo Ciprian era intervenuto su Instagram sulla vicenda della ‘violazione’ delle regole a Uomini e Donne e aveva scritto: “Vi volevo anche spiegare quello che è successo. Io proprio per l’intensità dei sentimenti che provavo nel programma ho avuto necessità di capire chi fosse Nicole quindi sono andato letteralmente a prendermela, come lei e Maria avevano chiesto”. Cos’altro aggiungere? Quando l’amore chiama chi sa resistergli??