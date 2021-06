‘Beverly Hills 90210’ è stata una serie televisiva amatissima da tutti i giovani degli anni Novanta e Duemila. Impossibile dimenticare le vicissitudini dei grandi protagonisti, tra cui Dylan, Valerie, Brenda e Brandon solo per citarne alcuni. Ma c’era anche un altro personaggio che catturava l’attenzione dei telespettatori, ovvero Andrea Zuckerman. La ragazza in questione era praticamente quella ritenuta più saggia e studiosa, che si differenziava dunque in modo notevole dalle altre bellissime coetanee.

Effettivamente era considerata la più matura del gruppo, infatti non badava soltanto all’aspetto estetico ma a quello mentale. Non l’abbiamo mai vista con dei look appariscenti che la facessero sembrare più sexy. Preferiva studiare alacremente per ottenere obiettivi importanti a scuola. Inoltre, non aveva nemmeno disponibilità economiche eccelse e conduceva una vita molto umile. In tanti però si sono chiesti come sia diventata oggi l’attrice che la interpretava, Gabrielle Carteris. Scopriamolo insieme.

Andrea Zuckerman, impersonata dunque da Gabrielle Carteris, era follemente innamorata di Brandon ma non è mai riuscita a farlo diventare il suo fidanzato. Ma passando all’attrice, possiamo dire innanzitutto che ha raggiunto la soglia dei 60 anni e, dopo ‘Beverly Hills 90210’, non è ovviamente rimasta ferma. Impossibile non ricordarla in film decisamente famosi come ‘Doppia personalità’ e ‘Omicidio colposo’. Inoltre, è stata anche protagonista nel celebre reboot dal titolo ‘90210’. Ma ha svolto anche altre attività.





Gabrielle Carteris è nata a Scottsdale, una città americana situata nello stato dell’Arizona, il 2 gennaio del 1961. Il personaggio di Andrea Zuckerman è stato portato avanti dal 1990 al 1995. Poi ha anche preso parte al telefilm ‘Il tocco di un angelo’ e ‘Nip-Tuck’. Nel 2003 ha preso parte ad un reality show, ‘Surreal Life’, ed è anche stata la voce dei videogiochi ‘Marvel: La Grande Alleanza’ e ‘Spider-Man 3’. La sua vita è stata contraddistinta anche da un’esperienza a livello sindacale.

L’attrice Gabrielle Carteris è stata anche presidente del sindacato ‘Screen Actors Guild’ al posto di Ken Howard. La donna è unita in matrimonio con Charles Isaacs dal 1992 e ha due figlie. Ha anche un fratello gemello, che si chiama James. Il suo ultimo film cinematografico è datato 2009: ‘Print’. In tv è protagonista ancora oggi del reboot ‘BH90210’. Una carriera davvero da sogno.