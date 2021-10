“Ora c’è la prova”. Andrea Iannone e Lucrezia Lando, è successo dietro le quinte di Ballando con le stelle

Non è la prima volta che il palco di “Ballando con le stelle” diventa l’occasione per innamorarsi. E, stando alle immagini della puntata andata in onda sabato 30 ottobre, pare proprio che anche stavolta Cupido abbia nuovamente scagliato le sue frecce. Tra Andrea Iannone e Lucrenzia Lando sembra infatti che ci sia un flirt anche se nessuno dei due lo ha ancora confermato.

Di sicuro per il pilota, ex di Belen, quella di sabato è stata una puntata particolare. Andrea si è presentato con un tutore al braccio a causa dell’infortunio rimediato durante gli allenamenti settimanali. Prima dell’esibizione è stato trasmesso un video con le immagini delle gare e delle vittorie sul circuito in sella alla sua moto. Davvero un momento commovente che ha fatto provare grandi emozioni al pilota. Poi ecco che l’attenzione dei giudici si è concentrata sul feeling tra Lucrezia e Andrea.

Tutti i giurati, ad eccezione di Selvaggia Lucarelli, hanno confermato che tra Lucrezia Lando e Andrea Iannone sembra esserci un’intesa speciale. Addirittura Rossella Erra si lascia scappare un dettaglio di non poco conto: “C’è stato un bacio passionale lo abbiamo visto”. E pure la regia ha cercato di ‘smuovere’ i due, mandando in onda le immagini del tenero bacio che Andrea ha dato sul naso a Lucrezia.





La coppia non ha voluto commentare ma anche ai meno attenti appare evidente che Lucrezia Lando e Andrea Iannone si piacciono eccome. Così Alberto Matano ha voluto commentare questo momento particolare: “Lui guardando la clip si è emozionato, lei lo ha consolato, gli ha asciugato le lacrime e lui le ha dato un bacio”. Così è arrivata la battuta di Andrea Iannone e il gossip riprende a volare.

Andrea Iannone ha affermato: “Stiamo facendo tutto così velocemente che probabilmente di qui alla fine di Ballando faremo un matrimonio”. Una semplice battuta, per carità, ma è chiaro a tutti che la sintonia con Lucrezia Lando potrebbe portare a qualcosa di più che una semplice amicizia. Sui social, tuttavia, c’è chi getta dubbi su questo presunto innamoramento: “Vi ricordate lo scorso anno la finta love story tra Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi? Gira voce che quest’anno possa essere il turno della coppia formata da Andrea Iannone e Lucrezia Lando, presunto flirt già spinto e chiacchierato con foto ambigue pubblicate dal settimanale Gente”.