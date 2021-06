“Loro? Zero”. Andrea Cerioli smonta due ex naufraghi. La rivelazione fa già discutere

Andrea Cerioli a ruota libera. Durante un’intervista rilasciata per il Chi Magazine, l’ex tronista ha risposto senza alcun tipo di esitazione alle domande di Gabriele Parpiglia, non solo giornalista ma come tutti ben sanno anche autore della trasmissione condotta da Ilary Blasi. La vita del naufrago dal punto di vista di un personaggio che non ha mai avuto troppi peli sulla lingua.

Tutto in diretta per i fan dell’ex naufrago su Instagram, ma anche per i più curiosi. L’ex tronista Andrea Cerioli, bolognese doc, con la sua schiettezza e ironia, non ha fatto alcun passo indietro rispetto alle domande mosse dal giornalista e seguirlo è stato davvero interessante. Infatti per un naufrago, la vita non è mai facile, soprattutto quando è necessario mettere d’accordo più menti.

“Paglia, giuro, è la prima cosa che ho fatto. So che non è il massimo, ma è la verità. Ho fumato. Poi ho mangiato” e ha poi aggiunto: “Non sono Raz Degan 2.0, è stata tosta davvero. Non sono qua a dire che ho fatto l’eroe. Sul serio, non è stato facile”. Un carattere sicuramente diretto ma anche molto propenso a mettere da subito le cose in chiaro. Così ha parlato di sè.





“Non sono un gregario, non sto zitto. Non mi faccio calpestare”. Ma con chi rimarrà in buoni rapporti? La domanda schiacciante ha ottenuto la pronta risposta e tra i concorrenti non poteva che menzionare Ignazio Moser, Valentina Persia, Angela Melillo, Ubaldo. Anche Gilles, “seppur è una persona difficile”. Poi un appunto anche su una naufraga tra le più chiacchierate di sempre.

Si parla ovviamente della rivelazione dell’Isola dei Famosi 2021, ovvero Elisa Isoardi che secondo Andrea Cerioli è stata percepita in un modo ben preciso, ovvero “come leader, al pari di Rocca. Però lui è un bravo ragazzo. Gli voglio bene”. Ma tra chi continuerà a restare nel suo cuore e nella sua quotidianità, esiste anche chi è bene cancellare del tutto. Cerioli ha confessato: “Brando e la Martani. Loro due zero”. E a proposito di “zero”, la domanda più piccante durante la vita su un’Isola deserta: “L’istinto sessuale quanto si azzera? Completamente, zero. Una volta sola me lo sono guardato e sembrava un paguro. Ho detto ok, ci vediamo quando rientro. Ti preoccupi anche perché è completamente in stand by”.