Andrea Cerelli è il primo professore dell’Eredità, il programma preserale di Rai1 condotto da Flavio Insinna. Il giovane prende il posto di Ginevra Pisani e affianca la bellissima Samira Lui, anche lei new entry della stagione.

Quella attuale rappresenta la ventesima stagione de L’Eredità, che si conferma essere il game show più longevo della televisione italiana e anche più seguito in termini di ascolti. Quest’anno, oltre all’introduzione del nuovo gioco “Cambia – Aggiungi – Leva”, alla possibilità per i telespettatori da casa di partecipare a un gioco a premi, e all’arrivo di Samira, si aggiunge il bel Andrea Cerelli.

Andrea Cerelli: età, altezza, peso e fidanzata del professore dell’Eredità

Per la prima volta nella storia del programma Rai, che può vantare oltre 4.700 puntate trasmesse dal 2002, il ruolo del professore è affidato anche a una figura maschile. A vent’anni Andrea Cerelli ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della moda trasferendosi per un periodo negli Stati Uniti, precisamente a New York. Fa parte dell’agenzia di Milano Why Not ma è rappresentato da altre agenzie a Parigi, Berlino, New York, Amsterdam.





Nella Grande Mela ha inseguito il sogno di sfilare e ha calcato le passerelle di brand internazionali come Dolce e Gabbana e Armani. Andrea Cerelli ha un profilo Instagram e con l’account @iandywalters vanta oltre 20 mila follower sempre in crescita. Sui social il modello e professore dell’Eredità pubblica foto di viaggi, di alcuni momenti di vita quotidiana e di lavoro.

Andrea Cerelli è al suo esordio televisivo. Il professore dell’Eredità ha sempre lavorato nel mondo della moda e quella in Rai è la prima esperienza nel piccolo schermo. Classe 1992 – è nato il 3 aprile – il modello è nato e cresciuto a Busto Arsizio, in provincia di Varese, dove vive con la famiglia.

Non è fidanzato, è alto 189 cm, piedi 44/45, taglia 48. Peso non disponibile.