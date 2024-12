“Andranno insieme al Festival di Sanremo”. Dalla pista di Ballando con le stelle al palco dell’Ariston. Rivelazione bomba di Selvaggia Lucarelli sui due protagonisti dello show di Milly Carlucci. E scoppia un piccolo caos, i nomi dei cantanti dovevano rimanere top secret fino all’annuncio di Carlo Conti. Ma andiamo con ordine. Nell’ultima puntata del 30 novembre Nina Zilli è costretta ad abbandonare la gara del dance show di Rai 1 dopo aver subito un altro infortunio il giorno prima della semifinale.

La semifinale è cominciata con il ripescaggio: tra le sette coppie in gara, la cantante Nina Zilli e Pasquale La Rocca avrebbero dovuto esibirsi questa sera per tentare di rientrare in gara grazie al televoto e proseguire la scalata verso la finale. Ma così non è andata, perché la cantante ha avuto una contusione che l’ha costretta a fermarsi immediatamente durante le prove di ballo.

“Andranno a Sanremo, insieme”. Selvaggia Lucarelli, la bomba sui due protagonisti di Ballando: “Non si poteva dire!”

Prima di svelare cosa fosse accaduto al pubblico, è stata mandata in onda la clip iniziale che mostrava il percorso di Nina Zilli a Ballando con le stelle: il 26 ottobre, nella quinta puntata del dance show di Rai 1, la cantante aveva annunciato il ritiro perché si era infortunata alle costole. Dopo lo stop forzato, Nina Zilli e Pasquale La Rocca si erano rimessi in gioco per tentare di riconquistare la giuria.

“Le prove andavano alla grande”, ha raccontato Nina Zilli accanto al partner di ballo Pasquale. “Le costole sono ancora rotte, ma i dolori forti non ci sono più. Vogliamo riprenderci il posto che avevamo dovuto lasciare. Il riposo mi ha aiutato, il mio corpo reagisce bene adesso”, aveva detto Nina Zilli prima di scoprire di aver subito una nuova contusione: “Un’altra costola incrinata, oltre a un grosso ematoma”, ha detto in diretta.

La coreografia che avrebbero dovuto portare in scena era molto complessa e Nina non sarebbe stata in grado di eseguirla a causa dei forti dolori. In lacrime, la cantante si è ritirata, abbandonando la gara. A questo punto però è intervenuta Selvaggia Lucarelli. Rivolgendosi alla concorrente , ha dichiarato: “Ora volevo dirti una cosa su Pasquale. Ti porti Pasquale La Rocca al Festival di Sanremo? Balla dietro come Mauro Repetto? Magari per la serata delle cover?“. Nina Zilli non ha smentito: “Certo, sarebbe una bella idea, si può fare”.

I nomi dei partecipanti a Sanremo ufficialmente sono ancora top secret. Pasquale ha eseguito poi la coreografia insieme alla collega Giada Lini per mostrarla al pubblico: “Sei una persona fantastica, Nina, un’amica per la vita. Ci siamo divertiti tanto e sono davvero onorato di averti conosciuto”, queste le parole del maestro di ballo Pasquale La Rocca, che ha lasciato lo studio visibilmente commosso e dispiaciuto.