Il Grande Fratello continua la sua corsa verso la finale. Conosciamo i nomi dei primi due finalisti, che sono Lorenzo e Jessica, ma inevitabilmente è necessaria una selezione tra i vari concorrenti e quindi continueranno ad esserci uscite. Nella serata del 24 febbraio è stato eliminato Iago, mentre ora le ultime indiscrezioni hanno fatto emergere che una gieffina sia seriamente a rischio. Inoltre, ricordiamo che Stefania è temporaneamente uscita dalla casa per motivi personali.

Anche lei potrebbe dunque preparare le valigie e andarsene via per sempre. L’esperienza al Grande Fratello si concluderebbe prima del previsto e il sogno della finale resterebbe un’utopia. La concorrente potrebbe essere vicinissima all’eliminazione, stando a quanto venuto fuori in queste ultime ore.

Grande Fratello, si va verso un’altra eliminazione: chi rischia

Sono cinque le concorrenti finite in nomination dopo l’ultima puntata del Grande Fratello. Giovedì 27 febbraio ci sarà un’altra eliminazione e possiamo subito dirvi, attenendoci al sondaggio effettuato dal sito Angolo delle Notizie, che Helena dovrebbe rimanere senza problemi avendo il 38% delle preferenze.

Bene anche Zeudi col 35% dei voti, mentre Chiara si attesterebbe al 14%. Dovrebbe superare indenne il televoto anche Amanda col 10%, mentre ad andare via dalla trasmissione di Alfonso Signorini sarebbe Maria Teresa Ruta che totalizzerebbe appena il 3% e dovrebbe quindi andarsene definitivamente.

Tutto può sempre cambiare improvvisamente, ma Maria Teresa Ruta non avrebbe grosse speranze di rimanere a lungo al Grande Fratello.