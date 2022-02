Situazione decisamente incandescente ad ‘Amici’ con Raimondo Todaro che potrebbe dire addio al programma. Ricordiamo che l’insegnante di ballo, ex braccio destro di Milly Carlucci, è alla sua prima esperienza nel talent show di Canale 5 ma qualcosa non starebbe più andando nel verso giusto. E la voce negativa sul suo conto è stata diffusa in queste ore. Sarebbe davvero vicinissimo a perdere il lavoro nella trasmissione Mediaset e c’è un motivo ben preciso dietro tutto questo.

Qualche giorno fa Raimondo Todaro si è commosso, dopo aver dovuto dire a Mattia Zenzola che non poteva continuare il suo percorso per l’infortunio avuto. La botta è stata forte e non appena il ballerino ha saputo di dover dire addio ai suoi sogni non ha retto all’emozione ed è scoppiato a piangere. “Ci hai provato Matti” gli ha detto l’insegnante. Che subito dopo ha dato comunque al ragazzo un’altra chance: Mattia potrà tornare infatti l’anno prossimo, visto che avrà di diritto un banco.

Bisogna innanzitutto precisare che pare che non sia Raimondo Todaro a voler andare via. Ma ciò che sta succedendo in questo periodo potrebbe portare la stessa Maria e la produzione a prendere l’inevitabile decisione. Si tratterebbe di un brutto colpo per il coreografo e ballerino, il quale rimarrebbe sicuramente deluso. Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma la direzione presa sarebbe proprio questa, stando almeno alle anticipazioni lanciate dall’informato settimanale ‘Nuovo Tv’.





Secondo quanto ‘Nuovo Tv’ ha scritto nelle scorse ore, Raimondo Todaro potrebbe non ottenere la riconferma nella prossima edizione di ‘Amici’. E la causa scatenante questa presa di posizione del programma sarebbe la sua incompatibilità con la collega Alessandra Celentano. Tra i due ci sono sempre stati litigi sin dall’inizio della sua avventura nel talent, infatti hanno giudizi completamente differenti. Tenuto conto che la Celentano è saldamente al suo posto da tantissimi anni, a farne le spese potrebbe essere lui.

Tra l’altro, è stato riferito che Raimondo Todaro non dovrebbe mettersi troppo in urto con lei proprio per evitare brutte conseguenze, tenendo conto che la Celentano non perderà il suo posto. Una fonte ha affermato: “A lui non conviene mettersi contro Alessandra perché così facendo rischia il posto. Già è successo a tanti altri prima di lui”. Quindi, il coreografo ha ricevuto una sorta di avvertimento.