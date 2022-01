È allarme Covid nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Dopo l’indiscrezione diffusa mercoledì 26 gennaio dal sito Quellochetuttivoglionosapere, in cui si leggeva “La nuova registrazione di Amici 21 è stata rimandata a data da destinarsi a causa del Covid”, arriva un’altra soffiata del sempre informato Dagospia.

Secondo il sito diretto da Roberto D’Agostino, il talent targato Maria De Filippi non andrà in onda domenica a 30 gennaio a causa di alcuni contagi fra i ballerini professionisti del programma. La puntata, infatti, doveva essere registrata il 26 gennaio, ma proprio a causa dei ballerini positivi è stata rimandata a data da destinarsi.

Non era mai successo che la puntata della domenica di Amici di Maria De Filippi saltasse a causa del Covid, ma questa volta la conduttrice si è dovuta arrendere e, come da protocollo, bloccare la registrazione per evitare ulteriori contagi tra lo staff e gli alunni che vivono in casetta proprio per scongiurare i contagi.





Il sito diretto da Roberto D’Agostino segnala che in “casetta”, fra i concorrenti di questa edizione del talent show targato Maria De Filippi, non sarebbe stato riscontrato nessun positivo e domenica 30 gennaio verrà mandato in onda uno speciale di Amici realizzato con montaggio e senza studio.

È la prima volta che il programma di Canale 5 si trova ad affrontare questa situazione. Durante questa edizione, la ventunesima, Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Veronica Peparini sono finiti in quarantena ma la puntata è stata registrata facendo collegare i professori da casa.