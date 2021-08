“Sputi nel piatto in cui mangi”. Il botta e risposta tra i due ex allievi di Amici: lo scontro è epico

Il successo di Amici 2020 non è stato dovuto solo alla bravura e alle performance degli allievi. Né soltanto alla professionalità di Maria De Filippi. O alle scaramucce tra gli insegnanti. No, nulla di tutto questo. Uno dei fattori che ha fatto innamorare tantissimi telespettatori sono state le vicende che hanno riguardato dietro le quinte i giovani ballerini e cantanti. Dalla storia tra Giulia Stabile e Sangiovanni a quella tra Deddy e Rosa Di Grazia sono scoppiate diverse scintille tra i protagonisti.

E poi ci sono loro: Martina Miliddi, Raffaele Renda e Aka7even. Già, come avrete notato in questo caso stiamo parlando di un trio. Solo che il numero tre in amore non è il massimo, anzi. Martina è stata infatti con Luca Marzano, in arte Aka7even, ma poi si è invaghita di un altro concorrente, cioè Raffaele Renda. Così ha lasciato Aka7even per il nuovo amore. La separazione è stata mal digerita dal cantante. E adesso l’ultimo messaggio di Martina ha riacceso vecchi dissapori mai sopiti.

In una delle sue ultime story su Instagram Martina Miliddi ha scritto un messaggio per il fidanzato Raffaele Renda: “Ti ho vissuto per mesi cercando di starti il più lontana possibile e per quanto ne fossi in grado dovevo tenere i miei sentimenti fuori dalla mia esperienza artistica… Ad oggi che ti ho con me ti dico che non ti voglio più stare lontana!”. E poi conclude: “Non avrei mai pensato che fuori da quelle mura saresti diventato la mia casa”.





A queste parole ha voluto rispondere con un tweet Aka7even, ex di Martina: “Bello sputare nel piatto dove si mangia! Per me parla la musica! Loca è in tendenza, ciaonee!”. Loca è il nuovo singolo di Aka7even che il cantante ha presentato in anteprima il 21 aprile durante una puntata di Amici. Si tratta del quinto brano del primo album del cantante che con questa canzone sta facendo furore in questa estate 2021.

La risposta di Aka7even al messaggio di Martina Miliddi ha provocato molte reazioni nella fanbase. In tanti hanno tentato di rincuorare il cantante, apparso già molto provato ad Amici quando fu lasciato dalla danzatrice. Qualcuno, tuttavia, pensa che il cantante abbia esagerato e che questo rancore possa provocare una pioggia di attacchi a Martina da parte dei fan di Luca. Staremo a vedere, certo è che Aka7even non sembra per nulla aver superato la separazione da Martina.