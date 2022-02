“Non è giusto”. Amici, arriva il nuovo allievo ma è polemica dopo quella scoperta

Esplode la bufera su ‘Amici’ per l’arrivo di un nuovo allievo alle dipendenze di Anna Pettinelli. Come si è potuto vedere nel daytime, andato in onda nella giornata di giovedì 10 febbraio, l’insegnante di canto ha deciso di far entrare nel talent show un nuovo cantante, che si chiama Gio Montana. Fin qui potrebbe non esserci nulla di anormale o di insolito, visto che i maestri hanno la facoltà di optare per queste scelte, ma in rete si è scoperto qualcosa su di lui e le polemiche sono improvvisamente divampate.

Prima di dirvi tutto su Gio Montana, nelle scorse ore Raimondo Todaro è sembrato sin da subito contrariato per la decisione di Alessandra Celentano di mettere in sfida Mattia. Ha visto nel gesto della maestra, il tentativo di sbarazzarsi di Mattia per agevolare i suoi ballerini: “Trovo la proposta della sfida una roba imbarazzante per non usare altri termini. Un ipotetico Mattia in forma al 100% al serale, diventa problematico per i suoi ballerini. E quindi lei dice, mandiamolo via adesso che è al 10% che è meglio”.

Dunque, Anna Pettinelli ha deciso di puntare su Gio Montana, che ritiene adatto per entrare in scena e per approdare al serale di ‘Amici’. Durante la sua presentazione, si è scoperto che il nuovo studente è originario della Lombardia e del capoluogo Milano per l’esattezza. Inoltre, nonostante abbia l’enorme passione nei confronti del canto, ha anche un lavoro, infatti è cameriere in un bar. Il popolo del web ha però scoperto che lui non è affatto uno sconosciuto e quindi è serpeggiato un certo malumore.





Secondo quanto emerso su Gio Montana, il nuovo cantante di ‘Amici’ ha già conquistato un traguardo importante nella sua vita, infatti ha ottenuto un disco d’oro grazie a ‘Sole a mezzanotte’. Non è una persona nuova nell’ambiente musicale, non a caso molti utenti l’hanno riconosciuto immediatamente. C’è chi ha espresso la propria soddisfazione per questo arrivo, ma c’è stata anche una fetta di pubblico che ha criticato questa decisione di dare spazio ad un ragazzo già noto fuori dal programma.

GIO MONTANA GRAZIE DI ESSERE TRA NOI. Sei un grande dono #Amici21 February 10, 2022

A me del talento di Gio Montana non interessa ma non perché non lo ha ma semplicemente perché non ha senso dare opportunità a uno che già ce l’ha fuori con all’attivo un disco d’oro e più di 20mln di streaming su Spotify #Amici21 February 10, 2022

Se alcuni hanno scritto positivamente di Gio Montana, come questo commento: “Vi lamentate perché è entrato col disco d’oro, ma dei ballerini che hanno una carriera tra teatri e accademie già avviata non dite niente?”, altri hanno espresso fastidio per questo ingresso: “Per me non ha senso dare opportunità a uno che ce l’ha già fuori con all’attivo un disco d’oro e più di 20 milioni di streaming su Spotify”. E su Instagram è seguito da oltre 23 mila follower.