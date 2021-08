“Fuori anche lei”. Rivoluzione Amici: non solo Arisa, via anche Anna Pettinelli. Ma ecco chi prende il suo posto

Ad Amici è pronta la rivoluzione. Maria De Filippi sta già pensando alla prossima edizione del talent che negli anni ha sfornato cantanti e ballerini che hanno avuto enorme successo nel mondo della tv. Il primo addio è di Arisa, che dopo una lunga trattativa proprio con la De Filippi, avrebbe deciso di lasciare la trasmissione.

Al suo posto arriva Lorella Cuccarini, già presente lo scorso anno, che adesso passerà da una categoria ad un’altra: sarà maestra di canto e non di danza. “Maria De Filippi mi ha appena confermata nel cast della prossima edizione di Amici. Un’esperienza eccezionale, che mi mette in gioco come persona oltre che come professionista”, ha rivelato ancora Lorella Cuccarini che quindi è sicuramente al settimo cielo vista la soddisfazione che le ha dato il talent.

Un’altra bomba è stata lanciata dal settimanale Chi. Secondo la rivista diretta da Alfonso Signorini Anna Pettinelli non sarà più maestra di canto ad Amici e non ricoprirà più il ruolo che ha avuto nell’edizione 2021 del talent. La speaker radiofonica non sarebbe, dunque, nel cast dei prof di canto: secondo alcune voci il suo posto potrebbe essere preso da Alberto Urso. Il tenore ha già partecipato ad Amici nel 2018 e il successo del talent lo proietta in cima alle classifiche con l’album Solo. Nel 2020 ha partecipato al Festival di Sanremo ed ha pubblicato il suo secondo album, Il sole ad est.





Alberto Urso ha 24 anni e ha debuttato in tv nel 2010 quando si aggiudica il podio più alto del programma di Rai Uno, Ti lascio una canzone. Il tenore conosce molto bene l’ambiente ed è già stato coach della squadra blu durante la prima edizione di Amici Celebrities. L’ex vincitore della 18esima edizione potrebbe dunque intraprendere la strada già affrontata in precedenza dal suo collega Stash.

Altro cambio, invece, riguarda la danza. Sembra quasi sicuro l’arrivo di Raimondo Todaro, che lascia Ballando con le Stelle dopo molto anni per approdare nella scuola di Queen Maria (questa indiscrezione non è piaciuta a Milly Carlucci). E poi l’altro cambiamento riguarda i giudici del Serale di Amici. A quanto pare potrebbe non esserci più Stefano De Martino, che in quel periodo dovrebbe tornare alla conduzione di Stasera Tutto è Possibile in prima serata su Rai 2. In questo caso la partita è tutta da giocare e non è escluso che al suo posto possa arrivare Elodie Di Patrizi.