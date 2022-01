“Adesso ci siamo”. Amici, dopo la brutta notizia la voce bomba è ormai sulla bocca di tutti

Nel corso della settimana che ci siamo ormai messi alle spalle, ‘Amici’ è stata travolta da notizie tutt’altro che positive. Infatti, il Covid è entrato di prepotenza nel programma di Maria De Filippi e ha causato lo stop forzato. Infatti, domenica 30 gennaio i telespettatori hanno potuto assistere solamente ad uno speciale, quindi senza la puntata in studio. La sua durata è stata anche inferiore rispetto al previsto e ‘Verissimo’ di Silvia Toffanin ha quindi anticipato i tempi, andando in onda prima del dovuto.

La famiglia di ‘Amici’ è stata però raggiunta anche da una notizia bellissima, riguardante un suo ex volto della trasmissione. Ad essere diventata nuovamente mamma l’ex concorrente di ‘Amici’ dell’edizione 2004-2005, Romina Carancini, che poi è stata anche nel corpo di ballo del talent show nel 2013. Romina Carancini era riuscita anche a raggiungere l’importante traguardo della finale ad ‘Amici 4’ e al termine di quella esperienza televisiva aveva ottenuto la quarta posizione. E ha dato il suo benvenuto alla piccola Nora.

Ad essere stati affetti dal Covid alcuni ballerini professionisti di ‘Amici’, che ovviamente non potevano essere presenti in studio perché sottoposti alla quarantena. Dopo la cancellazione della puntata in studio, adesso il pubblico si sta chiedendo a gran voce quando potrebbe essere trasmessa la prossima. E il sito ‘Amici News’ ha riferito tutto in queste ore. I telespettatori non possono che essere soddisfatti dall’indiscrezione lanciata. Andiamo a vedere insieme cosa sarebbe stato deciso quasi ufficialmente.





Salvo ulteriori imprevisti, ‘Amici’ tornerà nuovamente in onda domenica 6 febbraio con il classico appuntamento alla presenza di Maria De Filippi. E sembra che la registrazione dello stesso dovrebbe avvenire 24 ore prima, dunque sabato 5 febbraio. Un vero e proprio sospiro di sollievo per il pubblico, che potrà godere nuovamente della classica puntata. La speranza è che non ci saranno altri contagiati dal virus, che purtroppo stavolta aveva colpito pesantemente il programma Mediaset.

Nei giorni scorsi Alessandra Celentano ha affermato: “Ho fatto una richiesta alla produzione che ha accettato”. In sostanza ha chiesto di svolgere tante gare, quante sono state quelle fin qui svolte di improvvisazione, basate sulla tecnica. La maestra ha chiesto infatti che le gare siano solo di tecnica, classica e moderna. Tra i ballerini Christian non si è detto d’accordo con la richiesta dell’insegnante.