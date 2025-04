Il post puntata di Amici si è rivelato particolarmente acceso, regalando al pubblico momenti carichi di tensione e polemiche. Tra sfoghi, delusioni e parole taglienti, i riflettori si sono accesi soprattutto su TrigNo, allievo di Anna Pettinelli, che ha manifestato apertamente il suo disappunto per un commento ricevuto in studio. Tutto è cominciato durante la terza manche del programma, quando il giovane cantante ha condiviso il palco con Nicolò per un duetto sulle note di Notti magiche, sfidando il compagno Jacopo Sol.

Mentre il pubblico sembrava apprezzare l’esibizione, e Amadeus non ha risparmiato parole positive arrivando a suggerire una collaborazione tra TrigNo e Nicolò per un futuro inedito, l’opinione di Cristiano Malgioglio ha preso tutt’altra direzione. Il celebre giudice ha infatti gelato l’entusiasmo con una critica che ha colpito duramente i due cantanti: “Per quanto riguarda TrigNo e per quanto riguarda Nicolò. Avete due belle voci ma mi avete reso triste”. Una frase semplice, ma che ha lasciato un segno profondo, almeno in uno dei protagonisti della performance.





Amici 24, Trigno e Malgioglio presto a confronto?

Una volta rientrato in casetta, TrigNo non ha nascosto il suo disappunto. Durante il consueto momento di confronto con gli altri allievi, il cantante ha espresso in maniera schietta la propria frustrazione per il giudizio di Malgioglio. “Mi ha fatto un po’ care il commento di Malgioglio. Che cao, si è divertito tutto lo studio, perché non ti diverti? Cioè… Ma c’era tutto lo studio in piedi! E dai Malgioglio, ma dai Cristiano…”, ha detto, visibilmente contrariato, tra le risate amare dei suoi compagni che hanno cercato di alleggerire il clima.

Nonostante il tentativo di sdrammatizzare la situazione, lo sfogo di TrigNo ha lasciato intendere che l’allievo non intenda restare in silenzio. Alcuni fan hanno subito preso posizione sui social, dividendo l’opinione pubblica. Da un lato, c’è chi difende il cantante, attaccando il giudice: “Malgioglio la deve piantare di essere così str**, adesso basta”. Dall’altro, c’è chi giustifica il parere espresso in puntata, ricordando che Malgioglio “fa solo il suo lavoro: basta buttargli fango addosso”.

Con le tensioni ancora palpabili, non è escluso che il confronto tra TrigNo e Cristiano Malgioglio possa proseguire anche nella prossima puntata del talent. Il giovane allievo sembra pronto a far valere le proprie ragioni, e il pubblico attende con curiosità di scoprire se ci sarà un chiarimento o se il dissenso darà vita a un nuovo capitolo di polemiche. Intanto, l’aria nella scuola di Amici si fa sempre più carica e il clima, almeno per ora, è tutt’altro che disteso.