Dentro la scuola di Amici la tensione sale. A tenere banco è il pulizia gate. Nicolò ha formalmente richiesto a Anna Pettinelli di essere esonerato dall’obbligo di indossare la maglia, giustificando la sua posizione in quella che viene definita la “fascia gialla” dedicata agli addetti alle pulizie. Anna che ieri ha chiesto una sfida per quattro allievi. In un video messaggio era stata data lettura della sua lettera.

>> “Maria, devi intervenire”. Amici 24, Lorella Cuccarini contro Anna Pettinelli: le accuse e la lite

“Chiedo che venga dato credito a Nicolò e vadano messi in sfida Senza Cri, Daniele e Francesca. E Luk3 che per la redazione è messo addirittura peggio”. Insomma, Anna Pettinelli non perdona e vuole vedere tutti in sfida. Nel daytime di oggi è andata in scena anche in una gara di improvvisazione tra gli allievi di ballo. Giudice della prova Garrison.





Amici 24, Garrison plaude al talento di Alessio

Garrison è letteralmente impazzito per la prova di Alessio e il gossip parla di un possibile ingaggio una volta finito Amici. Voci non confermate, ma che già fanno sognare il ballerino indipendentemente da come andrà nella scuola.

Come al solito non mancano le voci contrarie. Si legge sui social: “Secondo me è stata Francesca la più brava nel coinvolgere il pubblico. Nonostante la sua danza sia stata un tantino scontata però l’ì ho trovata molto energica, esplosiva e coinvolgente, simpatica anche nel far ballare Garrison, fluida comunque nel movimento”.

“Nel complesso una esibizione abbastanza solare e vivace…Chiara invece non è stata molto coinvolgente però l’ho trovata migliorata tecnicamente ma ancora un po’ lenta nel movimento anche se bisogna dire che questo tipo di coreografia non era adatta per una ballerina classica come Chiara…linee, punte, en dehors erano abbastanza precisi e corretti….Alessio è stato bravo, l’ hip hop sicuramente è la sua zona di comfort ma non mi è sembrato molto coinvolgente”.