Uomini e Donne e il Grande Fratello sono già iniziati e ora il pubblico di Canale 5 aspetta solo il ritorno di Amici 23. A proposito del talent di Maria De Filippi, sarebbe stata presa una decisione clamorosa e inedita sul programma. Mai prima d’ora si era arrivati a tanto, ma i vertici di Mediaset avrebbero optato per una svolta improvvisa che non renderà certamente entusiasti i telespettatori. Non c’è ancora l’ufficialità, ma le indicazioni portano tutte verso questa soluzione.

Si tratterebbe di un colpo di scena pazzesco, infatti Amici 23 entrerebbe per certi versi nella storia. Maria De Filippi, in collaborazione col Biscione, avrebbe detto sì ad una decisione che potrebbe anche diventare impopolare. La trasmissione è molto amata dal pubblico, che non ha voglia di perdersi nessun dettaglio sui nuovi allievi che entreranno. Andiamo a vedere insieme cosa potrebbe succedere nelle prossime settimane.

Amici 23, Maria De Filippi verso una decisione storica

E questa opzione per Amici 23 aprirebbe un precedente, quindi non è da escludere che Maria De Filippi possa fare la stessa cosa anche nei prossimi anni. La sua decisione appare sempre più vicina, almeno stando a quanto riferito dai siti Isa & Chia e Lanostratv e da alcuni utenti su X, ex Twitter. A fine mese i telespettatori potrebbero non vedere qualcosa, al quale erano abituati ormai da tempo decisamente immemore. E ora tutto è pronto a cambiare.

Secondo le ultime voci, potrebbe non essere più trasmesso il daytime di Amici fino a gennaio 2024, poi non si saprebbe che tipo di decisione possa essere assunta successivamente. Non è da escludere che si possa decidere di mandare in onda qualche soap opera al posto di Maria. Ma comunque al momento l’unica certezza è che la prima puntata della trasmissione avrà luogo domenica 24 settembre, in bilico invece il daytime del 25.

La messa in onda del 24 settembre è stata confermata ufficialmente da Amici sul suo profilo Instagram pochi giorni fa: “Pronti a scoprire chi saranno i nuovi allievi? #Amici23 vi aspetta da domenica 24 settembre alle 14.00 su Canale 5! Non mancate”.