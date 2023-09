“Chi è il super ospite”. Amici 23, sorpresa riuscitissima e pubblico in delirio. Pronti?

Amici 23, super ospite nella scuola più gettonata d’Italia. Ha ripreso la sua corsa in grande stile, il programma di Maria De Filippi in grado di fare conoscere di anno in anno sempre giovani talenti armati di passione e di grande spirito di sacrificio. E nel corso della nuova edizione non mancano di certo le sorprese che più di tutte il pubblico si aspetterebbe, come ad esempio quelle relative agli ospiti. E in merito a questo, gli ascolti Auditel parlano decisamente chiaro. E anche le anticipazioni sul programma.

Super ospite in puntata da Amici 23, il pubblico in delirio. Dati Auditel sempre incoraggianti per il programma condotto da Maria De Filippi. E infatti dopo il successo di ascolti della prima puntata, i venti ragazzi che formano la nuova classe della scuola continuano a ricevere un feeback positivo da parte del pubblico di telespettatori. Nel corso dell’ultima puntata poi a rendere tutto ancora più entusiasmante, ci hanno pensato i super ospiti.

Leggi anche: “Disperata”. Dramma ad Amici 23, Maria De Filippi parla di quei momenti difficili





Super ospite in puntata da Amici 23, il pubblico in delirio. Tutte le anticipazioni sul programma

Ha fatto il suo ingresso in studio, uno dei volti più gettonati del panorama artistico e musicale italiano, un ragazzo giovane senza dubbio ma che ha ben chiaro il sogno di proseguire al meglio la cavalcata verso il successo. Stiamo parlando di Irama, che ha dunque messo in campo le proprie conoscenze in materia, per giudicare le performance di canto affiancato dai coreografi Irma Di Paola e Garrison Rochelle. Ma non finisce qui.

Super ospite anche un altro volto del programma, che ha saputo conquistare il pubblico e la scena. Parliamo ovviamente di Angelina Mango. Com’è noto infatti Angelina è stata un’ex allieva del programma che una volta uscita dalla scuola di Amici ha subito puntato in alto: 39 milioni di stream, doppio platino, 12 milioni di views su youtube.

Ancora un volta il pubblico italiano riceve una grande conferma, quella in merito all’affetto e alla stima che continuano a esistere anche quando gli allievi lasciano la scuola. Allievi dunque che, proprio per questo motivo, alla conduttrice restano legati anche dopo la fine del programma e che ogni tanto riescono a tornare su un palcoscenico a cui devono l’inizio del proprio percorso artistico.