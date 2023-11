Bufera ad Amici 23, sembra che la produzione sia pronta a punizioni esemplari contro gli allievi. I fatti della notte del 31 ottobre hanno infatti scatenato la reazione degli autori del programma. Non appena si è diffusa la notizia la reazione è stata forte anche da parte del pubblico, con i commenti social che si sono sprecati ed appelli a Maria De Filippi perché intervenga il prima possibile. “Quello che è successo è di una gravità inaudita – si legge sui social -. Certi comportamenti non possono essere tollerati”.

>“È perché loro due…”. Panico dietro le quinte di Unomattina, la scoperta su Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla. Cosa è successo

E ancora: “Credo che Maria De Filippi debba intervenire. La scuola non ha solo il compito di far uscire il talento che è dentro ogni allievo, ma anche di educarli. Di aiutarli ed essere persone migliori, oltre che ballerini o cantanti, una volta tornati alla vita reale”. Tra questi commenti c’è anche chi ci va pesante.

“I colpevoli vanno cacciati, messi fuori subito dalla scuola: basta con tutto questo buonismo”.





Amici 23, produzione contro gli allievi dopo la festa di Halloween

Cosa è successo lo rivela il sito Anticipazioni Tv. Tutto è successo dopo il party in maschera di Halloween, una festa spensierata al termine della quale gran parte dei ragazzi avrebbe lasciato la casetta in condizione disastrose. La produzione sarebbe intervenuta immediatamente eppure gli allievi avrebbero fatto finta di non sentire. A quel punto sarebbe scoppiato il caos.

“Bicchieri e piatti sarebbero rimasti sparsi in giro per tutta la notte, e stando a quanto si legge sia la produzione che i prof non sarebbero entusiasti di quanto accaduto. Secondo i rumor, sarebbero stati soltanto pochi i ragazzi che, invece di correre a letto, sarebbero rimasti alzati per riordinare velocemene”. Rivela ancora Anticipazioni tv come: “la produzione di Amici 23 abbia prontamente informato i prof dell’accaduto“.

“Che avrebbero così deciso di prendere un provvedimento disciplinare nei confronti dei cantanti e dei ballerini colpevoli. Ai ragazzi sarebbero stati mostrati i filmati delle condizioni della casetta, e sarebbe stata svelato loro la punizione presa dai docenti”. Punizioni che ancora non si conoscono ma che sarebbero molto severe: dal ritiro momentaneo della maglia a sfide immediate per gli atleti colpevoli. Di sicuro la produzione (né i prof e c’è da giurarci neppure Maria De Filippi) è disposta a tollerare episodi del genere.