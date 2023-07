Amici 23, mancano ancora parecchi mesi al via ma la macchina organizzativa è già partita. Nei giorni scorsi sono iniziati i casting ed è arrivato il messaggio del vincitore dello scorso anno Mattia Zenzola. “Eccoci qua, dove tutto ebbe inizio. Rivedere questo video a due anni di distanza e riascoltare la mia voce che trema dall’emozione mi fa ritornare a quel giorno d’estate, durante il mio primo casting. Ed oggi eccomi qua, ancora incredulo dopo un lungo percorso di crescita umana e professionale”.

“Per la quale non smetterò mai di ringraziare la mia famiglia di @amiciufficiale E oggi volevo fare un grandissimo augurio a tutti i ragazzi che si apprestano a sostenere un’estate di casting. Non smettete mai di abbracciare il vostro coraggio”. Tante le novità a cominciare dai nuovi membri del cast. Da rimpiazzare forse Raimondo Todaro.





Amici, smentite la voci che vogliono Donnamaria nel cast

Quasi sicuramente Arisa: il suo obiettivo sarebbe quello di restare ad essere l’insegnante di Amici, ma senza che questo possa precluderle qualche altra opportunità lavorativa. E il suo pensiero potrebbe essere quello di andare al Festival di Sanremo. Nelle ore scorse si era parlato anche di Edoardo Donnamaria.

Voce smentita dall’esperto di gossip Amedeo Venza: “Edoardo ad Amici? Ma siete pazzi?”, ha detto con un video sui social. Parole che Edoardo non ha commento, a differenza di quanto ha fatto per la fine della sua storia con Antonella Fiordelisi. “Mi dispiace per come sono andate le cose. La privacy non c’entra nulla e l’ho spiegato più volte. Ho deciso io di non comparire più con Antonella sui social, perché credo non riesca a distinguerli dalla vita reale”.

E ancora: “Li vive in maniera tossica e le continue reazioni fuori luogo sono la dimostrazione lampante. Non racconterò fatti privati, perché sput**nare delle situazioni personali e darle in pasto a gentaglia non fa parte del mio carattere. Antonella sta male e ha bisogno di persone vicino che le vogliono bene e che la consiglino bene. […] Cercate di starle vicino voi, che per lei siete importanti”.