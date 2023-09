Si attendeva questa informazione da diverse settimane e ora su Amici 23 di Maria De Filippi è stata rivelata la notizia più importante. Il pubblico è già in fermento e non vede l’ora di potersi gustare tutto sia da vicino, ci riferiamo a coloro che prenderanno posto in studio, e da lontano per quanto concerne i telespettatori che si piazzeranno davanti al piccolo schermo. Non c’è un annuncio da parte della redazione, ma parliamo di un’anticipazione parecchio attendibile.

Il sito Novella 2000, oltre a riportare questa novità su Amici 23 di Maria De Filippi, una notizia invocata a lungo, ha anche ricordato le prime parole usate da Anna Pettinelli dopo la conferma del suo ritorno nel talent show: “Ero molto contenta, sono molto contenta. Sono sempre stata in ottimi rapporti con loro, quindi non era un addio ma un arrivederci, ed è stato così. Non saprei, se non saremo d’accordo evidentemente non saremo d’accordo”.

Finora c’erano state tante voci contrastanti e comunque non molto precise, adesso invece su Amici 23 di Maria De Filippi è arrivata una notizia che sembra essere davvero quella buona. Una pagina X (ex Twitter) che si occupa del programma di Canale 5 ha dato in anteprima la news riguardante l’inizio della trasmissione. O meglio ha svelato quando la padrona di casa darà vita alla prima registrazione della nuova stagione televisiva.

La pagina Amici Notizie ha quindi scritto: “Ci siamo…Prima registrazione mercoledì 20 settembre… #Amici23″. L’annuncio è stato fatto nel pomeriggio di giovedì 7 settembre e si è in attesa di ulteriori conferme, anche se tutte le indicazioni sembrano indirizzare verso questa data. Il primo appuntamento trasmesso su Canale 5 dovrebbe invece avere luogo domenica 24 settembre. Non resta che aspettare altre novità.

Ci siamo…

PRIMA REGISTRAZIONE MERCOLEDÌ 20 SETTEMBRE…#Amici23 — 𝗔𝗺𝗶𝗰𝗶 𝗡𝗼𝘁𝗶𝘇𝗶𝗲 (@amici_notizie) September 7, 2023

Poche ore fa la pagina ufficiale Instagram di Amici ha invece riferito: “Chi saranno i nuovi allievi? Amici torna a settembre su Canale 5 e ricordate che i casting sono sempre aperti! Correte su wittytv.it”. E quindi è caccia ai posti per entrare nella scuola come cantanti o ballerini.