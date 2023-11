Amici 23, Maria De Filippi su tutte le furie davanti a quelle immagini. Gli allievi della scuola più gettonata d’Italia non solo provano a dare il meglio di se stessi nel corso delle lezioni e della competizione, ma si impegnano a rispettare alcune regole molto precise all’interno della casetta. Indispensabili ovviamente, per permettere a tutti gli inquilini di condividere al meglio gli spazi dell’alloggio. Ma nel corso dell’ultima messa in onda della trasmissione la padrona di casa ha avuto parecchio da ridire sull’atteggiamento di molti di loro. Prove alla mano, la situazione nel giro di poco diventa ingestibile.

Maria De Filippi su tutte le furie e mostra le prove insindacabili di quanto afferma. La conduttrice di Amici 23 si assicura da sempre sul buon proseguimento non solo della trasmissione ma anche e soprattutto dei rapporti tra gli allievi, sopratutto quando in ballo si tirano alcune regole molto precise che tutti devono rispettare, nessuno escluso.

Nel corso dell’ultima messa in onda della trasmissione, Maria De Filippi ha mostrato agli allievi alcune immagini che proverebbero la mancata cura e igiene dei locali della casetta in cui vivono. Gli allievi sono stati dunque chiamati ad assumersi ciascuno le proprie responsabilità ammettendo lo scivolone. Ma non tutti hanno reagito nello stesso modo. “Penso che a casa vostra abbiate dei genitori. Io ho iniziato a farmi il letto a 15 anni. Immagino che mamma ve lo abbia insegnato”, ha sottolineato la conduttrice visibilmente contrariata. Maria De Filippi ha poi porseguito: “Penso che quello che fate a casa dovreste rifarlo qui. A me scoccia fare il sermone, ma ogni anno… Una noia…”. E dopo queste parole, la redazione ha mandato in onda alcuni frame di video che provano la situazione di mancata igiene nella casetta. Ovviamente Maria De Filippi ha fatto anche i nomi degli allievi che sembrano partecipare meno alla gestione della pulizia.

“Abbiamo chiesto alle ragazze che vi seguono h24 di individuare chi svolge regolarmente il proprio dovere. Ovvero Marisol, Mew, Nicholas, Sarah, Lil Jolie, Giovanni, Kumo e Gaia”, ha spiegato ancora la conduttrice. “Io ho parlato con loro e hanno detto che anche altri fanno il loro dovere. Aggiungo quelli che, secondo tutti, non fanno ciò che dovrebbero”. E in piedi si alzano Mida, Ayle e Holden. A questo punto a prendere la parola è stato il prof Zerbi: “Intanto, è un vero schifo. Non si può vivere così. Sono ancora più inca**ato perché qualche giorno fa sono entrato in casetta e mi avete detto che avreste messo tutto a posto“. Sospesa dunque la maglia a Holden. Ma la questione non si è fermata a questo.

Mida ha dunque replicato: “Mi prendo le mie responsabilità ma non siamo dei mostri. Le padelle sono sono solo colpa nostra“. Ayle a questo punto si è sentito chiamato in causa e Maria ha subito provveduto a chiarire: “Non è vero che è stato chiesto un terzo nome dalla produzione. Voi non c’eravate in quel momento e ho chiesto alla produzione di avvisarvi non appena foste tornati. E così hanno fatto. Lo dico perché Ayle pensa sia stata fatta una specie di Massoneria. Ma non è vero”. Maria davanti alle continue giustificazioni ha poi chiosato: “Sono due mesi che vi viene detto, quindi non avete appena iniziato. Fate attenzione perché io so le cose. Le palle non potete dirmele. Quando ieri vi ho detto di pulire voi avete stabilito di pulire dopo cena e Mew non ha di nuovo mangiato”.