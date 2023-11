Amici 23, clamoroso nella scuola: un allievo è pronto ad andarsene. È successo durante il day time di oggi dopo che Rudy Zerbi ha ripreso il ragazzo. Ragazzo contro cui però si scaglia parte del pubblico. “Ma con quale faccia ti arroghi il diritto di rivolgerti in questo modo? Ma chi sei? Ci sono CANTANTI veri con decenni di carriera alle spalle che sono un esempio di umiltà e arrivi tu (che non ricordi manco le parole di un TUO INEDITO) rivolgendoti in questo modo, del tutto maleducato e cafone mamma mia… portate nella scuola più gente educata” .

E ancora: “Ma vogliamo parlare dell’atteggiamento presuntuoso e arrogante di questo ragazzo? Oh bello stai calmo e fatti un bagno di umiltà che Rudy non è che ha ragione, ha assolutamente ragione”. Cosa è successo? Durante la puntati di oggi Rudy ha voluto anche la presenza di Carlo Di Francesco per giudicare le esibizioni di tutti.





Amici 23, Holy Francisco attacca Rudy Zerbi: pronto a lasciare

Il fine ultimo era quello di capire se avrebbe apprezzato le performance di Holy o degli “sfidanti”. Holy che è stato preferito solo una volta. “Spero che quello che è successo oggi ti faccia riflettere e ti faccia prendere delle decisioni. Quelle che non prendi a causa della tua ostinazione. Finisco col dirti che nel caso in cui tu dovessi andare avanti con questa storia… Allora una domandina dovresti fartela”, ha detto Rudy.

Parole che hanno colpito il ragazzo che ha attaccato Rudy. “Io me ne vado, ma non mi sento demoralizzato. Perché una roba del genere non mi tocca. Non posso andare appresso a queste cose. Faccio il mio percorso. Rudy, con tutto il rispetto, guardiamo anche negli anni chi ti sei portato in questa scuola”. Poi è filato in casetta a preparare la valigia.

Al fianco di Holy una parte del pubblico: “A prescindere se holy piaccia o meno il comportamento di Rudy nei confronti di questo ragazzo di 18 anni è a dir poco vergognoso , lo mette in sfida con un altro cantante e basta senza ridicolizzarlo in questo modo”. Non è chiaro ancora se Holy lascerà o meno la scuola. Ma la volontà sembra esserci tutta.