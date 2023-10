“Sei fuori”. Amici 23, la prima doccia fredda: eliminato dalla scuola. E grande delusione

Prima importante notizia da Amici 23. C’è stato infatti il primo eliminato dal talent show di Maria De Filippi e a riferirlo sono alcune pagine, che sono state in grado di dare in anteprima la comunicazione che il pubblico ascolterà tra pochi giorni. Domenica 22 ottobre è programmata infatti la puntata, che è stata registrata nelle scorse ore. E si è anche scoperto chi prenderà il posto di quello allievo, che ha chiuso subito la sua esperienza.

Ad Amici 23 è stato decretato il primo eliminato, ma non è l’unica novità della puntata. Secondo quanto scritto da SuperGuidaTv e Amici News, Marisol dovrebbe aver conquistato la gara di ballo improvvisata e potrà prendere parte al Memorial per Carla Fracci del 17 luglio. E proprio lei è stata protagonista anche di un tema gossip, infatti sarebbe nato qualcosa con un altro studente e ora tutti stanno già sognando ad occhi spalancati.

Amici 23, ecco il primo eliminato: chi è

Parlando sempre delle anticipazioni di Amici 23, a breve vi diremo chi è stato il primo eliminato dalla scuola e chi è riuscito a soffiargli il banco, ma intanto dobbiamo aggiornarvi sulla ballerina Marisol. Lei avrebbe dato un bacio a Petit e quindi tra di loro potrebbe essere nata una storia. Parlando invece della gara canora, Stella ha ottenuto la prima posizione mentre Mida l’ultima piazza. Gara di danza: Sofia è balzata al primo posto, mentre Simone fanalino di coda.

Inoltre, il pubblico potrà godere anche della presenza di interessanti ospiti vip del calibro di Mr.Rain e Clara, che intoneranno Un milione di notti, Rkomi, Eleonora Abbagnato, Fiorella Mannoia e Kledi. Tornando a chi ha lasciato la casetta per sempre, l’eliminazione è stata disposta nei confronti del cantante SpaceHippiez. Grossa delusione per lui, costretto subito ad alzare bandiera bianca e a interrompere qui il sogno di vincere il talent.ù

Ecco il nuovo allievo entrato al posto di SpaceHippiez: #Amici23 pic.twitter.com/6o528rLsgn — AMICI NEWS (@amicii_news) October 19, 2023

Ad entrare ad Amici sarebbe stato Samu Spina, come svelato da Amici News: “Ecco il nuovo allievo entrato al posto di SpaceHippiez”. Per tutti i dettagli occorrerà aspettare la messa in onda della puntata del 22 ottobre su Canale 5.