Notizia boom su Amici 23. Due volti del programma diranno addio a Maria De Filippi per immergersi in un’altra esperienza molto importante. Dopo essere stati grandi protagonisti nel talent show di Canale 5, sembrava quasi scontato che potessero rimanerci ancora a lungo in una veste differente, invece ecco il colpo di scena che comunque premia la loro grande professionalità. E il pubblico sarà ovviamente comunque felice per la loro svolta.

Ad Amici 23 questi due volti avrebbero ormai deciso di dare l’addio. Ad anticipare la notizia è stata l’influencer Deianira Marzano, che tramite alcune segnalazioni ha scoperto quale sarà il futuro di questi giovani molto talentuosi. Si trovavano infatti in un luogo specifico, dove erano in corso dei provini per prendere parte a qualcosa di meraviglioso. E alla fine dovrebbero essere ufficialmente selezionati.

Leggi anche: “Hanno preso la decisione più attesa”. Amici 23, Maria scopre le carte: cosa si è saputo





Amici 23, due volti dicono addio: dove andranno

Questa è una notizia inaspettata, che ha lasciato tutti senza parole. I telespettatori pensavano che ad Amici 23 questi due volti potessero rispondere presente, invece l’addio è praticamente imminente, salvo ulteriori variazioni dell’ultimo momento. Sono entrambi degli ottimi ballerini, che hanno letteralmente lasciato il segno nella trasmissione Mediaset. Ma ora sono attesi da un’altra avventura ugualmente emozionante.

Secondo quanto scritto da Deianira Marzano, Mattia Zenzola e Benedetta Vari non saranno ballerini professionisti di Amici ma andranno altrove: “Probabilmente faranno il musical a teatro di Mare Fuori“. Sono stati alle selezioni che si sono svolte nella città di Napoli e ci sarebbero molte chance di riuscita per loro. Non resta che aspettare le prossime settimane per avere maggiore certezza sul loro futuro lavorativo.

Mattia Zenzola ha vinto l’ultima edizione di Amici, dopo essere ritornato in seguito all’infortunio subito ad Amici 21. Benedetta era entrata prima del serale di Amici 22 e poi è rimasta a supporto proprio del vincitore del talent.