Amici 23, le brutte sorprese per il programma di Maria De Filippi potrebbero non essere finite. Secondo alcune indiscrezioni riportate da Mondo Tv 24, dopo Matthew e Mew altri due amati concorrenti sarebbero pronti a lasciare la scuola. Maria De Filippi ha spiegato che i due ragazzi sono usciti per ‘motivi personali’, ma ad una parte del pubblico non è bastato. Ne è un esempio questo durissimo commento lasciato sulla pagina instagram ufficiale del programma in cui la produzione viene attaccata.

“Nemmeno un’immagine sui saluti di questi due poveri ragazzi, Mew e Matthew, niente, cancellati! Postate un comunicato stampa contro Jurman, che anche lui contribuisce alla shitstorm esattamente come fate voi contro questi ragazzi a turno, facendo come vi pare, senza ritegno. E non fate nemmeno un video di saluti ai compagni e a quei discutibili “professori” che fanno questo programma, ma vergognatevi”.





Amici 23, dopo Matthew e Mew voci di due nuovi addii

E ancora: “Ricordo ogni singola presa in giro nei riguardi di Cricca e la conseguente shitstorm nei suoi confronti! Ricordo le offese nei confronti di Jore, di Samuspina, i due mesi d’inferno che avete fatto passare a Holy e a Elia!! Ricordo tutto! E la cosa impressionante è che tutti stanno a questo gioco al massacro! Ma non si fa così la musica!”.

Le polemiche di sicuro non finiranno qui. Intanto, come detto, MondoTv 24 rivela come: “due ragazze pronte ad abbandonare il programma. Una delle due sarebbe crollata emotivamente e, insieme a lei, ad aggiungersi anche la sua migliore amica nel talent. Non sappiamo se si tratta di due cantanti o due ballerine o una cantante e una ballerina. A oggi è un rebus anche questo”.

Per ora non ci sono riscontri. Se qualcosa bolle davvero in pentola e sicuro che presto la cosa sarà di dominio pubblico e allora, forse, servirà una nota ufficiale del programma: sarebbe la prima volta che quattro allievi decidono di lasciare il programma.