“Se ne deve andare”. Amici 23, Isobel nell’occhio del ciclone: “Quella scuola non è il suo posto”

Scoppia il caso dentro Amici 23, nel mirino finisce la bellissima Isobel. Dopo aver incanto lo scorso anno, in questa stagione è tornata nel cast nelle vesti di professionista. Di lei sappiamo davvero tutto. Questa estata ha vissuto anche momenti emozionati, provando la gioia di essere lei la presentatrice di uno show. È successo a Rock in Roma, presso l’Ippodromo delle Capannelle, quando ha presentato Amici Full Out che aveva visto gli ex allievi della scuola tutti riuniti per la gioia dei fan.

>Incidente choc, investito e schiacciato da un camion: morto a 51 anni. La compagna in ospedale per un malore

Nella scuola Isobel aveva fatto perdere la testa a Cricca. Che a Silvia Toffanin aveva confessato: “Avevo una storia con un’altra ragazza prima, molto bella, una persona che stimo molto ancora. Però quando è arrivata Isobel, tutta l’energia che ha portato in quella casetta, boom, mi ha colpito in un modo assurdo. Cosa mi univa con Isobel Kinnear? Sicuramente l’Australia – dice ancora Cricca – È durata poco tra noi”.





Amici 23, Gianmarco contro Isobel: non doveva restare

“Perché un po’ la situazione, un po’ il contesto che comunque non ci consentiva di trovare la giusta soluzione per vivere al meglio la relazione per il semplice fatto che dovevamo essere concentrati su altro. Io in realtà spero di poter riprovare. Provo ancora un sentimento molto forte per Isobel. La stimo molto, poi al cuore non si comanda. O mi passerà o ci riprovo”.

“Spero di avere modo di riprovarci. Lei ha detto no dentro la scuola, spero che non sia un no anche fuori”. Un amore mai esploso fino in fondo ma che ha fatto sognare e non poco i fan. Fan che possono rivedere Isobel in questa stagione anche se c’è chi, come Gianmarco, non sembra apprezzare tanto questa decisione incontrando il favore di una parte del pubblico.

SANTO DIO LUI È UN FOLLE pic.twitter.com/aBndQgSBZ6 — benni🦋 (@esauribile) September 28, 2023

Nello specifico il ballerino, eliminato alla seconda puntata del Serale, ha messo like ad uno dei tanti tweet critici contro la scelta di Isobel, in cui si legge: “No Iso, ma perché sei rimasta lì con tutto il talento che hai e le offerte lavorative”. Dunque, sembrerebbe che Gianmarco non consideri lavorare come ballerino professionista ad Amici un grande sbocco lavorativo.