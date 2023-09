Amici 23 parte con il giallo, alla vigilia dell’inizio ufficiale delle registrazioni ecco che arriva la doccia fredda. Da Maria De Filippi, per ora, nessun commento. La nuova stagione di Amici segna importanti novità, tra queste il ritorno di Anna Pettinelli che si riprende il posto lasciato ad Arisa. Per il resto tutto il cast è stato confermato. Tra il bancone dei professori troveremo Rudy Zerbi, Alessandra Celentano, la professoressa di danza presente fin dalla prima edizione del talent, Lorella Cuccarini, Emanuel Lo e Raimondo Todaro.

Proprio quello di Anna è il ritorno più atteso. A Tag24 Anna Pettinelli ha svelato in che modo le è stato chiesto di tornare ad Amici. “Maria De Filippi me lo ha chiesto come è nel suo stile, rendendo tutto molto semplice. Mi ha detto: ‘Anna, torni’. Basta, non c’erano punti di domanda. Ma lei sapeva che sarei tornata volentieri, quindi è stato bello ricevere la telefonata da Maria e dire ‘siamo ancora una squadra’“, aveva rivelato la Pettinelli.





Amici 23, primo infortunio: l’allievo salterà le prime puntate

Purtroppo l’edizione 23 partirà senza un allievo. Stando a quanto riporta la pagina Amici News infatti, sembrerebbe che uno dei ballerini, a causa delle troppe prove, che sarebbero durate circa 7 ore, si sia fatto male. Il ragazzo in questione, di cui non conosciamo l’identità, dunque non potrà partecipare alla prima puntata.

Intanto la prima puntata potrebbe partire con il botto. Ospiti della prima puntata Amici di Maria De Filippi l’attore turco Can Yaman, ormai diventato di casa nei programmi di Canale 5, il primo e il secondo classificato di Amici 2023, ovvero il ballerino Mattia Zenzola e la cantante Angelina Mango. Ospiti speciali di Maria De Filippi anche la conduttrice Alessia Marcuzzi e l’attore e regista Leonardo Pieraccioni.

In attesa di scoprire cosa accadrà, poco fa è arrivata una notizia che sta già facendo discutere. Scrive Novella 2000 come: “Nelle ultime ore come se non bastasse si è mormorato che un’amata ex allieva della scorsa edizione possa entrare a far parte del corpo di ballo dei professionisti. Di chi parliamo? Nientemeno che di Isobel Kinnear. Attualmente però non ci sono ancora conferme in merito e solito nelle prossime ore sapremo quale sarà la verità”.