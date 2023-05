Sono passate poco più di due settimane dalla vittoria di Amici e per Mattia Zenzola il mondo è cambiato, nella giornata di oggi è stato ospite di Fiorello a Viva Rai 2 dove è stato svelato un retroscena sulla sua vita sentimentale. Appena la scorsa settimana Mattia era stato ospite con il resto del gruppo dei finalisti di Amici a Verissimo, il programma di Canale 5 diretto da Silvia Toffanin raccogliendo valanghe di consensi: “Bellissima la tua intervista mattia sapere cose della tua storia rivedere la tua vittoria e la sorpresa di tuo padre ad amici”.

>“Ho abortito, avevo paura”. Paola Barale, la confessione choc: “Ecco chi era il padre”

“E la tua mamma in studio una donna meravigliosa e dolce e anche sul palco d verissimo hai spaccato mentre ballavi e poi Raimondo la persona che ha creduto in te come ballerino sei unico”. E ancora: “Ci hai insegnato con la tua forza, la tua determinazione che nonostante le difficoltà se si crede fortemente in qualcosa niente e nessuno può fermarci, continuando a lottare per i propri sogni senza mollare mai. Continua a splendere perché le stelle come te sono destinate a brillare per sempre”.





Amici 22, Mattia Zenzola smentisce il flirt con Benedetta

Oltre che per il suo talento Mattia ha tenuto banco per le sue avventure amorose, tra cui quella con Maddalena Svevi. Fuori la scuola lei aveva forniti dettaglio sconosciuti. “Quando sono uscita dal talent non era proprio un bel periodo tra di noi perché ci eravamo detti delle determinate cose. Dopo la sua vittoria gli ho scritto un messaggio, mi sono complimentata con lui. Mattia si merita questa vittoria dopo il suo percorso durato ben due anni e soprattutto dopo l’infortunio”.

“Sono molto felice per lui, gli voglio un mondo di bene. Non mi ha ancora risposto, probabilmente sarà ancora preso dai tanti messaggi che gli sono arrivati. Sicuramente ci risentiremo, io comunque non voglio mai perdere i rapporti, per me lui può essere un grande amico sicuramente”. Tra loro quindi non c’era niente. Fiorello, da parte sua, stamani ha un’idea diversa.

Stamani oltre Mattia Zenzola anche Benedetta era ospite di Viva Rai Due e Fiorello, seguendo i loro sguardi, ha detto: “Siete una coppia non solo nel ballo, mi dicono qua”. A smentire l’ipotesi lo stesso Mattia: “No, siamo solo tanto, tanto, amici”. E Fiorello: “Allora hai speranza”. Sboccerà davvero l’amore tra i due ballerini di Amici?