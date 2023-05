Questa settimana si sarebbe dovuta registrare e poi mandare in onda la semifinale di Amici 22. Da diversi giorni però si parla della positività al Covid di alcuni allievi rimasti in gara. Proprio per questo motivo non c’era infatti certezza sulla data di registrazione della puntata. Si era anche fatto riferimento alla possibilità di mandare in onda in diretta la registrazione, ma date le circostanze ciò non sarà possibile.

Amici News, che solitamente si occupa di dare anticipazioni sulle puntate di Amici 22, ha affermato che la data della registrazione della semifinale verrà confermata domani, giovedì 4 maggio, in mattinata. Al momento l’indecisione si ha tra venerdì 5 maggio, verso le 15 del pomeriggio, o sabato 6 maggio, verso le 11 del mattino. Nel daytime trasmesso oggi sono invece stati confermati i nomi di chi ha contratto il Covid nella scuola.

Amici 22: scoperti i nomi dei quattro allievi positivi al Covid

Ad essere risultati positivi al Covid sono in totale quattro allievi di Amici 22, ovvero: Mattia Zenzola, Aaron Cerone, Isobel Kinnear e Angelina Mango. Ciò è stato svelato tramite una clip mandata in onda oggi nel daytime, nel quale alcuni giornalisti hanno espresso il loro parere sui singoli allievi. Nonostante tutto i ragazzi dal video appaiono abbastanza tranquilli e le loro condizioni di salute non sembrano essere brutte. Ad essere invece negativi sono Maddalena Svevi, Wax e e Benedetta Vari.

Diversi rumor, negli scorsi giorni, avevano dichiarato la positività di Zenzola e anche di Maddalena. La madre di quest’ultima aveva però già smentito, affermando che la figlia era risultata negativa al Covid-19. Al momento quindi non resta altro che attendere di scoprire quando effettivamente verrà registrata la puntata della semifinale di Amici di Maria De Filippi. Di conseguenza si scoprirà chi, tra i 6 allievi rimasti, accederà alla finale del talent show e avrà la possibilità di vincerlo.

La clip mandata in onda oggi è stata anche pubblicata sulla pagina ufficiale Instagram del programma, dove si sono subito scatenati i commenti di tantissimi telespettatori, i quali hanno potuto finalmente capire chi fosse positivo al virus. Nel video vediamo come protagonista Angelina Mango, che ha ricevuto splendidi complimenti da due noti giornalisti sulle sue doti canore.