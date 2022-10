Bufera su Amici 22. Un allievo avrebbe violato il regolamento e ora per lui potrebbero esserci guai seri. La notizia è stata rilanciata sui social e dal sito di Giuseppe Porro e c’è chi pensa che stia per arrivare un provvedimento nei suoi confronti. A quanto pare, lui stesso avrebbe confermato la vicenda, ammettendo pubblicamente questa insolita situazione. Il tutto è uscito fuori dalle ultime anticipazioni, legate alla registrazione della nuova puntata, che però andrà in onda solo domenica 23 ottobre.

Tra poco vi diremo tutto su Amici 22 e di questo allievo, reo di aver violato il regolamento secondo i ben informati. Intanto, è emerso un problema di salute per la ballerina Rita, la quale quasi in lacrime ha raccontato di soffrire di soffre di dislessia, discalculia e disgrafia. Tre disturbi che non le permettono di esibirsi al 100 per 100. Il fatto che lei abbia difficoltà a contare, per esempio, influisce nel suo modo di ballare perché si concentra molto sul conteggio per non uscire fuori tempo. Questo le impedisce ad esempio di pensare all’espressività.

Leggi anche: “Perché non riesco a ballare”. Amici 22, Rita ha aspettato un mese per confessare





Amici 22, un allievo avrebbe violato regolamento: “Si tratta di Wax”

A proposito di Amici 22 e delle anticipazioni non solo relative all’allievo che avrebbe violato il regolamento, ecco cosa è venuto fuori: “I voti? Aaron 8. Il ragazzo ha cantato Can’t take my eyes of you. Niveo 8- Piccolo G 8. Ha cantato: Senza una donna di Zucchero. Tommy e Wax 7,5. Quest’ultimo ha cantato Per sentirmi vivo. Ndg 6,5 | Gara inediti: vince Piccolo G e potrà produrre il suo inedito Nuova gara inediti tra i cantanti. A contendersi la possibilità di lavorare con un produttore sono: Cricca, Piccolo G e Niveo. Viene scelto Piccolo G”.

A fornire anticipazioni sulla presunta violazione delle regole è stato Amici News, che ha scritto: “Sapevamo del fratello di Wax in incognito da questa mattina ma non potevamo dir nulla, alla fine si è svelato lui stesso. Ovviamente i parenti non possono andare in nessuna puntata di #Amici22, è vietato. I provvedimenti presi non li sappiamo”. Quindi, non sappiamo se ci saranno sanzioni disciplinari pesanti o se invece questo inconveniente sarà perdonato al giovane cantante della scuola.

Sapevamo del fratello di Wax in incognito da questa mattina ma non potevamo dir nulla, alla fine si è svelato lui stesso.



Ovviamente i parenti non possono andare in nessuna puntata di #Amici22, è vietato.

I provvedimenti presi non li sappiamo. — AMICI NEWS (@amicii_news) October 19, 2022

Queste alcune delle reazioni del pubblico di Amici: “Diciamo che questa scelta dei parenti è giusta al 50%”, “Ma in quella casa c’è qualcuno che regge?”, “Ma anche la sorella di Giulia Molino andò in puntata e non presero nessun provvedimento”, “E quindi qual è il crimine? Ma veramente c’è questa ca***?”, “Se c’è una regola va rispettata e basta”.