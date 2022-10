Ad Amici 22 Alessandra Celentano ha fatto finire in lacrime un allievo. Ancora una volta l’insegnante di danza è stata durissima nel suo giudizio e alla fine per il concorrente non c’è stato nient’altro da fare che piangere davanti al maestro Raimondo Todaro. Il ragazzo è crollato emotivamente e ha avuto non poche difficoltà a riprendersi. Fondamentale è stato e sarà il maestro di ballo, che dovrà fargli uscire fuori il meglio di sé per affrontare al meglio i prossimi giorni e soprattutto il percorso generale nella scuola.

Ad Amici 22 la maestra Alessandra Celentano ha fatto scendere lacrime amare all’allievo. Lei e Todaro hanno avuto uno scontro nella scorsa puntata del programma. Alessandro Celentano è voluta restare a parlare con il collega sulla probabile sostituzione di Asia con Claudia: “Io a vedere una ragazza così mi sento male, non capisco come fai tu. Questa piange dalla mattina alla sera, è disperata”, ha detto a Todaro senza nascondere il dispiacere per Asia. Ma torniamo al presente e vediamo cosa è successo stavolta.

Amici 22, Alessandra Celentano fa finire in lacrime l’allievo Samuel

Dunque, nel corso del daytime di Amici 22 del 14 ottobre, Alessandra Celentano ha fatto scoppiare in lacrime questo allievo. Ecco il giudizio dell’insegnante: “Predisposizione fisica, bel movimento ed espressione non bastano se sotto non c’è la tecnica. Senza quella non vai da nessuna parte, è legge. Nell’ultima esibizione eri un vero disastro”. A quel punto, dopo aver letto la lettera dove è riportata la coreografia che dovrà fare, non è stato in grado di reagire e ha pianto davanti al maestro Raimondo Todaro.

A piangere è stato l’allievo Samuel Antinelli, che ha detto in risposta alla missiva: “Sì, 70 giri. Ma scherziamo? E’ tanto difficile. L’ho detto anche a lei che ho fatto un anno di classico quindi mi sembra un po’ too much. Da una parte vorrei accettarla ma so che farò una figuraccia. Sono tutte insicurezze che ho dentro, non riesco a capire chi sono davvero. Ho paura”. E Todaro lo ha rincuorato, puntando sulle doti del giovane. E vedremo che il ballerino sarà abile nel superare queste difficoltà e far cambiare idea anche alla Celentano.

Intanto, ad Amici 22 è nata la prima coppia del talent: che si piacessero era chiaro da tempo ora Rita e Niveo hanno rotto il ghiaccio. E dopo diversi abbracci e sguardi complici, i due allievi si sono dati una sorta di appuntamento per la sera. Qui una volta ritrovatosi insieme nel letto si sono lasciati andare ad un bacio, anzi ad una serie di baci.