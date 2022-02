Situazione preoccupante ad ‘Amici 21’, almeno stando a quanto è stato notato da molte persone nelle ultime ore. Come sapete, domenica 30 gennaio non è andata in onda la puntata in studio con Maria De Filippi a causa di alcuni contagi da coronavirus, che avrebbero colpito dei ballerini professionisti. Ma ora la vicenda sarebbe diventata ancora più seria e c’è chi sia convinto che il Covid stia ormai dilagando nella scuola. E si sono fatti anche i nomi di coloro che potrebbero averlo contratto.

Ad ‘Amici 21’ sta nascendo intanto un nuovo amore. La ballerina Carola Puddu è andata oltre facendo delle confessioni e dicendo di essere innamorata di Luigi Strangis (cantante): “Il mio rapporto con Luigi ha influito tanto nel mio percorso. C’è sempre stata tanta incoerenza nell’andamento del nostro rapporto. Volevo avere tutto sotto controllo e, in qualche modo, volevo sempre vincere senza farmi destabilizzare da quello che accadeva, ma facendo così mi sono incartata nei miei schemi”.

La voce più brutta, riportata da ‘Giuseppe Porro’ e ‘Gossip e Tv’, fa riferimento alla possibilità che alcuni allievi, anzi i più pessimisti parlando di molti concorrenti, siano risultati positivi al tampone e siano in isolamento. L’alternativa è che invece siano in quarantena perché entrati a contatto con dei positivi. Infatti, nel daytime trasmesso il primo febbraio si sono visti pochi ragazzi. Sono stati mandati in onda soprattutto alcuni filmati che hanno riguardato le selezioni per futuri nuovi ingressi. E della scuola è stato inquadrato solamente Luigi.





Da parte della redazione di ‘Amici 21’ e della stessa Maria De Filippi non sono arrivate conferme in merito, ma ormai le indiscrezioni riguardanti contagi da coronavirus sono sempre più forti. Hanno fatto rumore le assenze di alcuni concorrenti, due tra tutti, ovvero Dario e Cosmary. Sono dunque affetti dalla malattia? Difficile stabilirlo con certezza, ma nei prossimi giorni si saprà di più perché bisognerà capire se avverrà o meno la registrazione della puntata, in programma il 6 febbraio.

A proposito di Cosmary, lei ha già partecipato ad alcuni programmi nel piccolo schermo come una delle ballerine di alcuni corpi di ballo. Per quanto riguarda le sue apparizioni alla Rai, l’abbiamo già notata a ‘Da Grande’, ‘Canzone Segreta’ e a ‘Un’ora sola ti vorrei’. Ma anche a Mediaset è apparsa un paio di volte, precisamente nelle trasmissioni ‘Tu Sì Que Vales’ e ‘Battiti Live’.