Amici 21, arrivano brutte notizie. Proprio in queste ore si sarebbe dovuta registrare la nuova puntata del talent show di Maria De Filippi, in onda su Canale 5 domenica 30 gennaio, ma poco prima dell’inizio delle riprese lo stop.

La registrazione in questione sembra essere saltata ma per motivi non ben specificati. Come spesso accade, infatti, molto probabilmente si è subito saputo perché il pubblico arrivato in studio, tra cui le famose talpe che lanciano in rete le anticipazioni, è stato rimandato a casa.

Amici 21, salta la registrazione

Ma cosa è successo? Su Twitter si è subito vociferato della positività al Covid di tre allievi della scuola più famosa della tv, da qui lo slittamento della registrazione di Amici 21. Ma, oltre al fatto che è solo una voce, è difficile pensare che proprio gli studenti abbiano contratto il virus, dal momento che da vivono completamente isolati e incontrano professori, vocal coach e coreografi a distanza, sempre con mascherine e separati da pareti di plexiglass.





Anche in casetta sono separati da tutti e tutto e infatti sono loro a prendersi cura di pulizie e cucina. Chi invece vive fuori dal programma ma continua a lavorare ad Amici 21 ha certamente più possibilità di contrarre il virus. E infatti dopo il primo rumor sugli allievi, è uscito quello sui ballerini professionisti. A dare questa indiscrezione, il sito Quellochetuttivoglionosapere: “La nuova registrazione di Amici 21 è stata rimandata a data da destinarsi a causa del Covid”.

“L’appuntamento settimanale sarebbe saltato per via della positività di alcuni ballerini nel corpo dei professionisti del programma. Un’evenienza che ha costretto la produzione a rimandare le riprese”. E ancora: “I ragazzi in questione starebbero tutti bene e non accuserebbero sintomi gravi, radio per cui presto potranno tornare al lavoro”.

Amici 21 non andrà in onda dunque domenica? Probabilmente la redazione ha solo bisogno di qualche giorno per organizzarsi e sostituire i professionisti. Dunque la registrazione sarebbe stata rimandata per precauzione, ma non si conosce ancora la nuova data.