“Torna lei”. Amici 21, Maria De Filippi piazza il colpaccio: la bomba è servita

Il 2022 televisivo permetterà al pubblico di gustarsi nuovamente programmi importanti come ‘C’è posta per te’ e ‘Uomini e Donne’ su Canale 5 e ‘Tali e Quali’ e le fiction ‘Doc – Nelle Tue Mani’ e ‘Don Matteo’ su Rai 1. Ma c’è un’altra trasmissione pronta a ripartire da domenica 9 gennaio, ovvero ‘Amici 21’. Ed ecco che è spuntata fuori già una novità sulla prima puntata del nuovo anno. Maria De Filippi è stata infatti in grado di ottenere la presenza di un’ospite, che tornerà nello studio tv.

Intanto, ad ‘Amici 21’ sembra essere nata una coppia in casetta. All’inizio di questa stagione, Luigi si era avvicinato a Carola e Maria De Filippi aveva puntato subito su loro come prima nuova coppia dell’edizione. Il loro rapporto è sempre stato molto ambiguo, come avevano notato anche gli altri allievi della scuola. Loro però hanno sempre parlato di amicizia. Ora pare sia cambiato qualcosa e saremmo in presenza di veri e propri sentimenti amorosi. Ovviamente nei prossimi appuntamenti se ne saprà di più.

Per quanto riguarda gli allievi di ‘Amici 21’, nella puntata del 9 gennaio rischieranno di andare via dal talent show di Canale 5 Rea e Nicol, che dovranno fare il possibile per mantenere il proprio banco. Ma occhi puntati non solo sui cantanti, ma anche sui ballerini e in particolare su Cosmary. Quest’ultima non è affatto vista di buon grado dall’insegnante di ballo Alessandra Celentano e bisognerà capire che risultati otterrà dopo i nuovi esami. Ma come detto in apertura di articolo, c’è anche un colpaccio di Maria.





Ebbene sì, la De Filippi non smette di sorprendere e anche il 2022 inizierà nel migliore dei modi. Ad ‘Amici 21’ è infatti previsto il grande ritorno, stavolta in qualità di ospite, della cantante Arisa. L’artista è reduce da una straordinaria esperienza televisiva su Rai 1, ovvero ‘Ballando con le stelle’, dove ha trionfato insieme al ballerino Vito Coppola. Sicuramente delizierà il pubblico di Mediaset con la sua incantevole voce. E chissà se sarà anche incaricata di valutare qualche allievo della scuola.

Nell’edizione 2020-2021 Arisa è dunque stata protagonista ad ‘Amici’ in veste di insegnante di canto. Poi è passata alla Rai, prendendo parte non solo a ‘Ballando con le stelle’ ma anche a ‘Il cantante mascherato’ di Milly Carlucci. Nel marzo 2021 è stata protagonista anche al 71° Festival di Sanremo, ottenendo il decimo posto con la sua canzone ‘Potevi fare di più’.