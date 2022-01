Il serale di Amici 21 si avvicina. Dopo la pausa natalizia gli allievi della scuola sono nuovamente tornati a prepararsi per l’appuntamento della domenica e ognuno di loro sta cercando di convincere i vari docenti a suon di prestazioni e comportamenti positivi. Già i professori hanno iniziato a parlare della corsa verso il Serale di Amici 21 e stanno tenendo gli allievi sulla corda invitandoli a dare il massimo per potersi aggiudicare la maglia. A tal proposito è arrivata una proposta di Rudy Zerbi che ha colpito tutti.

Il professore di canto ha proposto di cancellare le sfide introducendo le eliminazioni dirette. Un tentativo di stringere il cerchio e iniziare a pensare seriamente al Serale. Rudy Zerbi si è collegato da casa con i ragazzi di Amici 21 mettendoli a conoscenza della sua decisione: “Chiedo di limitare i due biscotti rossi che indicavano le due posizioni ultime ad un solo biscotto. L’ultimo classificato non andrà in sfida ma torna da dove è venuto”. Secondo il suo punto di vista, Amici 21 deve formare professionisti nel canto e nel ballo, non alimentare inutili speranze.

La proposta di Rudy Zerbi è stata accolta con favore anche da Raimondo Todaro. Nel daytime andato in onda mercoledì 19 gennaio il maestro di latino americano è stato chiaro: “Il Serale sta arrivando e i posti a disposizione purtroppo non bastano per tutti”. Quindi ha mostrato la classifica facendo vedere che Carola Puddu è in ultima posizione. Anche se manca la graduatoria che verrà stilata al termine della settimana, la cantante rischia davvero l’eliminazione.





La decisione avanzata da Raimondo Todaro ha letteralmente sconvolto Carola Puddu che subito è scoppiata in lacrime. L’allieva di Alessandra Celentano sente di essere lei l’eliminata e ha avanzato l’ipotesi che Raimondo Todaro avrebbe fatto questa proposta per una questione contro la maestra Celentano. “Mi dispiace se è per far fuori gli allievi della Celentano. Perché alla fine è un po’ questo, anche con Cristiano. Mi sembra davvero ingiusto”, ha detto Carola Puddu in lacrime.

Ci hanno pensato gli altri allievi della scuola a consolare Carola Puddu. Secondo loro, Alessandra Celentano non permetterà mai che venga attuata la decisione di Raimondo Todaro sulle classifiche di danza. Anche perché in questi mesi la maestra di ballo non è sembrata considerare molto le graduatorie. Carola Puddu ha provato a farsi forza da sola: “Se lei non è l’unica a salvarmi da questo io vado a casa”.