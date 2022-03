Si avvicina a grandi passi il serale di Amici 21. Il talent di Maria De Filippi imbocca la strada quella più emozionante che porterà alla finalissima e alla proclamazione del vincitore. I ragazzi si stanno preparando e nelle ultime ore sono state composte le squadre. Tanti sono i ragazzi che, forti del loro talento nel canto o nel ballo, sono riusciti ad aggiudicarsi l’ambita felpa d’oro che garantisce loro l’accesso al Serale.

Come già accaduto lo scorso anno, la formazione delle squadre è stato un complesso gioco di equilibri tra professori. Infatti è stata confermata la scelta di Maria De Filippi di affidare ciascun team a due insegnanti, uno di canto e uno di ballo. La prima squadra è stata annunciata nel corso del daytime di venerdì 11 marzo, mentre le altre due sono state annunciate durante l’appuntamento della domenica.

La prima squadra ad andare al Serale, dunque, è quella formata da Veronica Peparini e Anna Pettinelli: nel loro team ci sono Albe e Crytical tra i cantanti e Dario, Alice e John Erik tra i ballerini. La seconda squadra è formata da Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro che hanno scelto. Christian e Nunzio, mentre per i cantanti si esibiscono Alex, Sissi e Aisha. La terza squadra è quella di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano che portano con loro Calma, Luigi, Lda e Gio Montana tra i cantanti, Michele, Leonardo e Carola tra i ballerini.





Il Serale inizia sabato 19 marzo e già si parla di pronostici. C’è infatti chi è pronto a scommettere sul prossimo vincitore di Amici 21. Si tratta di Alberto Urso, il tenore che si è aggiudicato l’edizione 2018/2019. Sulle pagine di SuperGuida Tv ha fatto il suo pronostico da ormai cantante professionista e vincitore del format su uno tra i cantati più quotati dai bookmakers al trionfo finale, ovvero Lda al secolo Luca D’Alessio.

“Tifo per Lda anche se sono tutti bravi. Lda mi piace tanto, poi è il figlio di Gigi D’Alessio che per me è un fratello, uno zio più che altro. Faccio il tifo per lui”, sono le parole di Alberto Urso dalle quali si capisce come faccia un gran tifo per il figlio di Gigi D’Alessio. Il tenore è pazzo della musica di Lda, che ha ereditato dal padre cantautore e musicista di fama internazionale l’amore per essa, e sembra non nascondere di essere anche un amico di casa D’Alessio. Lda sta avendo già successo su Spotify: la sua “Quello che fa male” registra un nuovo record assoluto nella scuola, ovvero raggiunge quota 18 milioni di stream.