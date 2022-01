“Mi dispiace”. Amici, Raimondo Todaro nella bufera: tutti hanno visto. E lui costretto a spiegare

Nella puntata di ‘Amici 21’, ma più nello specifico subito dopo la stessa, sono esplose delle polemiche intorno all’insegnante di ballo Raimondo Todaro. Ciò di cui si è reso protagonista l’ex braccio destro di Milly Carlucci a ‘Ballando con le stelle’ ha creato una marea di proteste e lui è stato costretto a intervenire sui social network per spiegare cosa sia realmente accaduto. Ovviamente ha rispedito al mittente le critiche e le accuse perpetrate ai suoi danni. Con parole che sperano possano spegnere il fuoco.

Intanto, nelle scorse ore Alessandra Celentano ha aperto un casting per sostituire Mattia. Sul profilo Instagram di WittyTv è apparso un messaggio dell’insegnante: “Sono qui a comunicare che sto aprendo dei casting per ballerini di latino americano che si reputino più bravi di Mattia. I requisiti necessari sono: Età 18 – 26 anni. Altezza da 1.75 in su. Preparazione tecnica, musicale, stilistica di livello classe AS. Versatilità o predisposizione ad altri stili di danza”. E Raimondo Todaro: “Cerca, cerca”.

Nell’ultimo appuntamento di ‘Amici 21’ si è tenuto uno scontro tra Christian e Cristiano. La sfida, richiesta proprio da Raimondo Todaro, ha visto come vincitore il primo, che ha potuto mantenere il suo banco nella scuola di Maria De Filippi. Dopo il trionfo del suo allievo, c’è stata una reazione del maestro di danza, che ha scatenato tante proteste da parte degli utenti. Si è pensato ad un comportamento, fatto per prendere in giro la collega Alessandra Celentano, ma lui ha smentito categoricamente.





Raimondo Todaro ha quindi alzato le braccia in alto per sottolineare la forza e ha tirato fuori la lingua per fare una linguaccia. In molti hanno pensato ad uno scherno alla Celentano, ma lui ha detto che è un gesto che fa da sempre. E ha anche mostrato le prove sul suo social network Instagram: “Questo è il nostro gesto, ce lo facciamo da mesi, appena entriamo in studio, durante le pubblicità, prima e dopo un ballo. Mi hanno detto che sia stato frainteso nell’ultima puntata e mi dispiace”, ha concluso.

Intanto, buone notizie invece da parte di Lorella Cuccarini: “Ultima settimana da casa: tranquilli, sto tornando. Nel frattempo, sappiate che per me, anche da casa e con le mie cuffie da gamer, è un privilegio continuare a tenervi compagnia ed accompagnare i ragazzi nel loro percorso. Non perdo un colpo e vi leggo tutti. Questa è stata una puntata bomba”. E i suoi follower hanno inondato la sua bacheca di post di incoraggiamento.