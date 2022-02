Salta un’altra puntata domenicale di Amici 21. Anche quella in programma per il 6 febbraio non andrà in onda. Il Covid sta mettendo in difficoltà il talent di Maria De Filippi. Prima ci sono state le positività di alcuni professionisti che hanno impedito la registrazione della puntata del 30 gennaio. E il protocollo per il contenimento del contagio ha imposto subito lo stop alla produzione. Pertanto è andata in onda una puntata in forma ridotta con il montaggio di alcuni filmati e senza studio,

Stesso discorso si ripresenterà per la puntata del 6 febbraio. Stando a quanto riporta il profilo Twitter, Amici News, sempre informatissimo sul talent show di Maria De Filippi, anche, questa settimana, non ci sarà alcuna registrazione (la prossima è prevista per mercoledì 9 febbraio). Pertanto è atteso, quindi, un nuovo speciale con le storie dei cantanti e ballerini di questa edizione.

Nel frattempo proseguono i daytime pomeridiani su Canale 5 e il pubblico ha potuto vedere per la prima volta il nuovo ballerino, Michele Esposito. Il suo ingresso non è stato del tutto tranquillo: le turbolenze hanno riguardato Alessandra Celentano e Raimondo Todaro. Infatti la maestra ha chiesto di rivedere il ballerino, individuato ai casting evidentemente, e ha fatto anche un’altra richiesta alla produzione, cioè ha voluto la presenza di Raimondo Todaro e Veronica Peparini in studio per conoscere Michele.





Michele Esposito si è esibito in due coreografie, ha raccontato un po’ di sé e spiegato perché ha scelto di partecipare ad Amici di Maria De Filippi. Ha lavorato tanto all’estero infatti ma adesso vorrebbe farsi conoscere anche dal pubblico italiano e considera Amici una buona vetrina per riuscirci. Quindi Alessandra Celentano ha scelto di dargli un banco, anche perché ne ha aveva uno vuoto dall’eliminazione di Cristiano. Se Raimondo Todaro e Veronica Peparini non hanno detto nulla sul nuovo ballerino, lo scontro c’è stato sull’eliminazione di Cristiano.

Secondo Alessandra Celentano è colpa di RaimondoTodaro e viceversa. Se è vero che Raimondo aveva richiesto la sfida tra Christian e Cristiano è anche vero che l’ultima parola era della Celentano, che ha accettato ma avrebbe potuto rifiutare. Insomma, una delle loro solite discussioni. Quindi Raimondo Todaro e Veronica Peparini sono andati via e l’insegnante Celentano ha scambiato due chiacchiere con il suo nuovo ballerino Michele Esposito per conoscerlo meglio.