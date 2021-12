Christian Stefanelli è uno dei migliori ballerini di questa edizione di Amici 21. Fa parte del team di Raimondo Todaro e si sta preparando per la fase finale del programma. Infatti da marzo inizia il serale di Amici e di conseguenza gli allievi nelle settimane che precedono l’appuntamento dovranno dare tutto per poter partecipare a questa fase importante del programma.

Proprio per mantenere alta la tensione e per evitare contatti con l’esterno a causa della pandemia, gli allievi di Amici 21 sono reclusi nella loro casetta e non potranno trascorrere il Natale con le loro famiglie. Il virus, infatti, è ancora in circolazione e la produzione vuole evitare che i ragazzi e tutti coloro che lavorano per il programma vengano contagiati. Il metodo più sicuro è sicuramente quello di far passare le festività agli studenti in casa tutti insieme. Amici 21 comunque si ferma anche per dare riposo ai ragazzi e gli appuntamenti quotidiani riprenderanno da gennaio 2022.

Nel frattempo non sono momenti semplici per Christian. Il ballerino ha bisogno dell’affetto e della vicinanza dei suoi compagni poiché è stato raggiunto da una notizia triste. Come spiegato dalla mamma del di Christian, che ha condiviso un lungo post su Instagram, il loro cagnolino è venuto a mancare proprio in queste ore. Christian non ha commentato la notizia, ma i fan hanno immaginato che questo non sia un momento facile per lui.





L’annuncio che ha colpito tutti i fan è stato dato dalla mamma di Christian, che su Instagram ha pubblicato una foto del loro cagnolino, Joy, dandogli l’ultimo saluto con parole che hanno fatto intendre l’affetti che provavano per l’amico a quattro zampe: “Ciao amore mio, mi hai spezzato il cuore oggi. Soffro tantissimo, un dolore indescrivibile. Angelo mio, buon arcobaleno. Joy, amore mio, ti amo e ti amerò sempre piccolo mio. Non mi rassegnerò facilmente, la vita è così ingiusta. Joy il mio cuore soffre tantissimo, un giorno ci rincontreremo in cielo, la tua mamma”.

Proprio per le restrizioni imposte, Christian non potrà vedere la mamma per Natale e dovrà rimanere in casetta per tutto il periodo delle feste. Sui social tantissimi messaggi sono arrivati in suo sostegno, a dimostrazione dell’affetto del pubblico nei suoi confronti. Insomma per Christian una brutta notizia che arriva proprio a ridosso del Natale.