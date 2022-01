Amici 21, il Serale si avvicina ma i colpi di scena sono all’ordine del giorno nella scuola più famosa della tv. La corsa alla fase finale del talent di Maria De Filippi è ora a rischio per uno degli allievi. Che è crollato in lacrime dopo la comunicazione ricevuta in casetta direttamente dalla conduttrice.

Motivo? Un infortunio che ora potrebbe mettere in discussione la sua permanenza ad Amici 21 e dunque la possibilità di arrivare fino alla fine. E infatti Maria De Filippi ha comunicato al ballerino che se nelle prossime tre settimane non dovesse star meglio, potrebbe abbandonare il programma per sempre.

Amici 21, infortunio e banco a rischio

A rischiare di lasciare la scuola di Amici 21 è Mattia, l’allievo di Raimondo Todaro. Il ballerino ha infatti subito un piccolo infortunio al piede e per questo motivo è stato costretto a sospendere le lezioni e gli allenamenti. Quindi la doccia gelata in casetta, con la comunicazione di Maria De Filippi.





“Si vedrà se puoi rimanere nella scuola”, le parole della padrona di casa. E Mattia è scoppiato in lacrime all’idea di poter lasciare la scuola di Amici 21 e si è poi sfogato con Christian. “Avrei preferito andare via con una sfida, non per una cosa del genere. Il mio sogno era entrare qui. Dopo tutto quello che ho passato quest’anno con papà, che non è stato bene, quando mi hanno chiamato per venire qua ero la persona più felice del mondo”.

Una comunicazione che Mattia non si aspettava e subito dopo si sfoga in casetta con Christian #Amici21 pic.twitter.com/8VONQ3HFv1 January 12, 2022

“Se dovessi tornare a casa per questa cosa non mi scenderà giù subito. Ho paura anche per il maestro Raimondo. Devo stare fermo per colpa della caviglia, che cosa deve pensare?”, ha continuato l’allievo di Amici 21 che ora si sottoporrà ad alcune cure specifiche, con la speranza di poter tornare a ballare presto.