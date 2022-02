Ormai manca davvero poco. Gli allievi di Amici 21 hanno dato fondo a tutte le loro energie, hanno lottato, si sono arrabbiati, hanno superato mille difficoltà. E non sono mancati ovviamente i colpi di scena, specialmente negli ultimi giorni. Proprio ieri, giovedì 10 febbraio, vi abbiamo raccontato delle polemiche che hanno investito uno degli ultimi arrivati.

C’è infatti un nuovo allievo seguito da Anna Pettinelli, il suo nome è Gio Montana e fa il cantante. Ed è pure bravo, visto che ha già all’attivo un disco d’oro con la canzone “Sole a mezzanotte”. Soltanto che alcuni telespettatori hanno fatto notare: “A me del talento di Gio Montana non interessa ma non perché non lo ha ma semplicemente perché non ha senso dare opportunità a uno che già ce l’ha fuori con all’attivo un disco d’oro e più di 20mln di streaming su Spotify”. In ogni caso Gio Montana, ormai, è dentro.

Recentemente Raimondo Todaro ha avuto da ridire su una sfida lanciata da Alessandra Celentano al ballerino di latinoamericana Mattia Zenzola: “Trovo la proposta della sfida una roba imbarazzante per non usare altri termini. Un ipotetico Mattia in forma al 100% al serale, diventa problematico per i suoi ballerini. E quindi lei dice, mandiamolo via adesso che è al 10% che è meglio”. Mattia è infatti reduce da un brutto infortunio. Ma le brutte notizie non sono finite qui.





Proprio oggi, venerdì 11 febbraio, il ballerino di Amici ha ricevuto una comunicazione importantissima. Ovvero il referto medico sul suo infortunio. Il controllo si è reso necessario perché Mattia, dopo l’incidente di due mesi fa, sente nuovamente dolore. Purtroppo l’esito dell’esame non è positivo. L’allievo dovrà stare fermo per un periodo che va dai due ai tre mesi. Troppo per consentirgli di restare: dunque Mattia deve lasciare il talent show di Maria De Filippi.

Davvero una bruttissima notizia per Mattia Zenzola. A dargliela è stato lo stesso insegnante Raimondo Todaro. La botta è stata forte e non appena il ballerino ha saputo di dover dire addio ai suoi sogni non ha retto all’emozione ed è scoppiato a piangere. “Ci hai provato Matti” gli ha detto l’insegnante. Che subito dopo ha dato comunque al ragazzo un’altra chance: Mattia potrà tornare infatti l’anno prossimo. Alla prossima edizione di Amici ci sarà un banco per lui. Così Todaro lo ha invitato a riposarsi e rimettersi per potersi giocare le sue chance alla prossima opportunità. Poi, con la tristezza nel cuore, Mattia ha dovuto dire addio ai suoi compagni di avventura…