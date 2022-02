Volano parole grosse ad Amici 21 tra Raimondo Todaro e Alessandra Celentano. È successo tutto durante la puntata di domenica 6 febbraio. Il motivo del contendere è stata la sfida di Mattia Zenzola. Infatti il ballerino della scuola di Maria De Filippi ha subito un infortunio e ha spiegato di non essere nelle condizioni di sostenere una sfida e rischiare di lasciare la scuola: “È da una settimana che ho iniziato pian piano a poggiare il piede e fare qualche esercizio. Prima stavo con le stampelle e non riuscivo neanche ad appoggiare il piede. Al momento non mi sento ancora di sollevarmi sulla punta. Fare una sfida, con il rischio di andare a casa…”.

Dalla sua parte si è schierato Raimondo Todaro che si è detto contrario alla sfida. Ritiene che il gesto della maestra possa essere un tentativo di sbarazzarsi di Mattia per agevolare i suoi ballerini: “Trovo la proposta della sfida una roba imbarazzante per non usare altri termini. Un ipotetico Mattia in forma al 100% al serale, diventa problematico per i suoi ballerini. E quindi lei dice, mandiamolo via adesso che è al 10% che è meglio”.

Alessandra Celentano è convinta delle sue idee: “Mamma mia che esternazioni orrende. Tu pensi queste cose di me? Pensi che io sia vile, vigliacca. Io trovo imbarazzante che Mattia sia qua da due mesi a non fare niente e chiede un’altra settimana, poi un’altra settimana, poi un’altra settimana. Non credo sia corretto. La sua esibizione la può fare, poi alle sfide neanche si presenta perché sta male? Io questo credo che sia imbarazzante. Il dottore ha detto che può ballare”. I toni si alzano notevolmente: “Sei scandalosa – dice Todaro -. Stai dicendo baggianate”. “Ma mi fai parlare? Sei un cafone. Sei un cafone, mi fai finire di parlare?”, risponde Alessandra Celentano.





Raimondo Todaro rincara la dose: “Dici ca***te” e, dopo essersi beccato un altro “cafone”, ha proseguito: “Sei scandalosa. Io non mi preoccupo della salute di Mattia? Se il dottore dice che può ballare è chiaro che può ballare, ma io ti sto dicendo che stai approfittando del fatto che lui sia al 10%. Ti dico che a me va bene questo. Al posto tuo mi sarei affossato”. Nel frattempo in studio entrano i latinisti per la sfida. Alessandra Celentano sceglie Leonardo. Mattia Zenzola ribadisce di non essere in condizione di ballare e dopo la prima esibizione dello sfidante Riccardo, Alessandra Celentano è torna sui suoi passi e annulla la sfida.

Raimondo Todaro non si è placa neanche davanti all’annullamento della sfida: “Ma cosa devo tutelare ma falla finita. Andiamo avanti con la sfida. Per me il suo 10% basta, è inutile che continua a dire che avrei dovuto tutelarlo”. Quindi Alessandra Celentano gli ha fa notare che spetta a lei decidere cosa fare e aggiunge che le sfide le faranno al serale se Raimondo Todaro deciderà di portarlo: “Se quando esce dagli studi non lo metti sotto con la macchina, al serale ci va”, dice l’ex Ballando con le stelle. Alessandra Celentano diventa una furia: “Ma non si dicono queste cose Raimondo. Dici cose agghiaccianti”. “Lei pensa di vincere facile con Leonardo perché non capisce un c***o di latino” insinua Todaro e lei di rimando: “Tu non capisci un c***o di tutto il resto però”.