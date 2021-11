Momento nerissimo per uno degli allievi più seguiti ad ‘Amici 21’, ovvero LDA. Il figlio di Gigi D’Alessio sta attraversando un periodo non semplice. E nelle scorse ore non ha praticamente più retto allo stress accumulato ed è scoppiato a piangere. Inoltre, ha anche tirato dei pugni al muro della casetta proprio perché infuriato da ciò che gli sta succedendo intorno. E le sue parole sono state eloquenti, indirizzate ad una persona nello specifico. Si preannunciano ancora momenti di scintille.

Anche Maria De Filippi si era arrabbiata non poco. La decisione di Alberto ha mandato su tutte le fuori la conduttrice di Amici 21 che si è rivolta a LDA: “Guardi, lei è meglio che faccia un giro da un’altra parte. E al posto di LDA vado io in sfida’. E tu LDA, non dici nulla? Ma le pa**e nella vita dove le abbiamo? A casa? Sei in sfida e ci vai, ogni giorno siete tenuti a cantare”. Poi ha aggiunto: “Luca, scegli di fare il cantante di Amici 21 e vai in sfida tutti i giorni, su Spotify c’è una classifica tutti i giorni”.

LDA è esploso in un pianto a dirotto e ha scaricato tutta la sua rabbia a causa dell’insegnante di canto Anna Pettinelli, che ormai non vede in lui nulla di buono. Gli ha infatti anche dato un voto pari a non classificato e questa scelta della maestra lo ha fatto andare in tilt: “Ma io cosa devo fare, cosa devo fare? Non ce la faccio più, zero, ma come si fa. Una settimana dietro quella canzone e zero. Zero e sono di nuovo in sfida, non ho parole. Non ci posso pensare”. Ma il suo sfogo non si è arrestato qui.





Hanno provato a consolarlo altri due allievi della scuola, Christian e Mattia, ma LDA non è riuscito a calmarsi: “Zero, da una settimana che sto dietro a questa canzone. Non ce la faccio più Mattia, a questo punto mi viene da pensare che lei non sappia scindere la persona da quello che sale sul palco. Ogni settimana in sfida, tutte le settimane. Tutte in sfida, se prendevo 0,5 non stavo in sfida. Zero significa che non sono salito sul palco. Fammi cantare il pezzo di Lorella e mi metti uno, ma mi valuti come ho cantato”.

Christian ha detto a LDA che, a suo modo di vedere, la Pettinelli starebbe facendo una ripicca a Rudy Zerbi. Ovviamente questo non può rasserenare il figlio di Gigi D’Alessio, che non era mai stato visto così in difficoltà. La prossima puntata del talent show di Canale 5 potrebbe davvero essere caratterizzata da altissima tensione. Vedremo cosa succederà in studio.