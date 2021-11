Caos nella scuola di ‘Amici 21’ ed è il figlio di Gigi D’Alessio, LDA, ad essersi arrabbiato non poco per ciò che è successo nelle scorse ore. Un litigio in piena regola che ha sorpreso il pubblico, che ha visto tutto nel daytime andato in onda venerdì 19 novembre. Abbiamo assistito spesso a polemiche innescate da Anna Pettinelli, ma stavolta non c’entra nulla la professoressa di canto. Infatti, i problemi sono nati tra gli stessi concorrenti del programma condotto da Maria De Filippi.

Qualche giorno fa LDA ha fatto sapere che conosce benissimo la ragazza che sfiderà il suo compagno di classe Tommaso. sa chi sia Elena Manuele, la sfidante di Tommaso, e ha raccontato che si sono conosciuti al provino di ‘Amici 21’: “Aveva finito di cantare, siamo andati a fumare e Elena è arrivata. Le ho offerto la sigaretta. La sera è venuta a casa mia con delle amiche. Le ho scritto un inedito. Ho detto per scherzare mettetela in sfida”. E addirittura lui le ha anche regalato una canzone.

La discussione con toni alti, che ha avuto come protagonista LDA, è nata per le pulizie da tenere nella casetta di ‘Amici 21’. Ha fatto una scoperta che proprio non gli è piaciuta e si è infuriato con la diretta interessata. Il giovane ha iniziato così il discorso: “Voglio sapere perché tu ieri non lo hai fatto”. E la ragazza ha reagito malamente: “Ma cosa vuoi da me?”. Il figlio di Gigi D’Alessio non ci ha visto più: “Non parlare così, ho già il cu** girato e in più mi fai queste facce da diva e mi fai ancora più innervosire”.





La lite di LDA si è verificata con la ballerina Serena, che non avrebbe fatto le pulizie. Poi l’ha fatto innervosire ancora di più con questa frase: “Allora non parliamo, silenzio”. Ecco la dura replica: “A me non dicono silenzio, neppure mamma e papà un altro po’ e me lo vieni a dire tu”. Situazione davvero tesissima a pochissimo dalla puntata di domenica 21 novembre. Il figlio d’arte non si era mai visto così nervoso, ma quelle parole di Serena non lo hanno fatto più ragionare ed è esplosa tutta la rabbia possibile.

E sulla pagina ufficiale di ‘Amici 21’ questi sono stati i commenti principali degli utenti: “Mi sono innervosita io al posto di LDA”, “Serena classica faccia da angelo, poi falsa di prima categoria”, “Oddio Serena, quanto sei insopportabile”, “Serena, ma chi ti credi di essere?”, “Serena avrebbe fatto miglior figura a scusarsi”, “Sei diventata fastidiosa, ormai hai raggiunto i massimi livelli”.