“Sei stata eliminata”. Amici, arriva la notizia più brutta per l’allieva: il suo sogno finisce qui

Grande attesa per la nuova puntata di ‘Amici 21’, in onda domenica 23 gennaio su Canale 5. Come ben sapete, la puntata non è in diretta ma è stata registrata qualche giorno fa e quindi gli spoiler sono sempre dietro l’angolo. Infatti, coloro che hanno assistito alla registrazione hanno diffuso alcune interessanti notizia su ciò che è successo in studio. Tra i vari fatti accaduti, c’è da segnalare soprattutto l’eliminazione di una concorrente. Il suo sogno di andare al serale si è quindi interrotto.

Pochi giorni fa gli insegnanti di ‘Amici 21’ Alessandra Celentano e Raimondo Todaro hanno avuto un durissimo scontro verbale. Lui ha detto: “A te che cavolo te ne frega se Mattia è pronto o non è pronto? Non è un tuo allievo, preoccupati dei tuoi, è un altro modo per screditare un mio allievo”. Il faccia a faccia è andato avanti per ore tanto che sui social il maestro di Amici 21 ha sentito il bisogno di dare una serie di precisazioni. “La nostra conversazione è durata un’eternità e capisco che non potesse andare in onda per esteso, ma solo per chiarezza…”. Veniamo ora agli avvenimenti attuali.

Innanzitutto, nella puntata di ‘Amici 21’ la padrona di casa prenderà le maglie grigie degli allievi e darà loro delle casacche di colore dorato. E le performance dei ragazzi saranno valutate dagli insegnanti, che dovranno prendere delle decisioni sul loro futuro in vista del serale. I cantanti sono poi stati giudicati in alcune prove e sono state fatte delle classifiche. Quattro per l’esattezza scaturite dai giudizi di Gerry Scotti, di Linus, di una stilata con le preferenze degli alunni e l’altra che ha fatto riferimento allo streaming.





E a proposito di queste classifiche di ‘Amici 21’, l’insegnante Rudy Zerbi ha notato un aspetto poco soddisfacente e ha decretato l’eliminazione di un’allieva. Troppo deludente il risultato ottenuto nel corso della puntata, infatti si è piazzata praticamente sempre nei bassifondi della graduatoria ed inevitabilmente ha dovuto prendere quella sofferta decisione. A poco dal serale la ragazza ha alzato bandiera bianca e ha necessariamente dovuto salutare tutti perché il suo percorso è terminato.

Rudy Zerbi ha quindi fatto una scelta drastica e ha comunicato alla sua ormai ex allieva Rea la sua eliminazione da ‘Amici 21’. La giovane artista non ha avuto altre chance e ha quindi detto addio al programma di Maria De Filippi. Nel corso della puntata nuove discussioni feroci anche tra Todaro e la Celentano sempre per il ballerino Mattia Zenzola.