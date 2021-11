Ad ‘Amici 21’ sta succedendo di tutto in questo periodo, ma quello che si è verificato stando alle ultime anticipazioni del programma è qualcosa di incredibile. E riguarda innanzitutto Alessandra Celentano, che si è resa protagonista di un gesto clamoroso e inaspettato. Nessuno poteva immaginare una cosa del genere, invece è successa eccome e siamo certi che il pubblico resterà a bocca aperta quando vedrà dal vivo il tutto. Intanto, continuano a scoppiare polemiche nella casetta del talent show.

Nelle scorse ore Raimondo Todaro ha attaccato Mattia Zenzola per il suo atteggiamento e gli ha sospeso la maglia: “Mi hai fatto venire mal di pancia per il suo atteggiamento. Tutta la lezione che non ti andava, eri mezzo addormentato, eri indisponente. Non ci si comporta così con i professionisti che lavorano per voi. Al posto di Umberto ti avrei mandato in casetta dopo due minuti. Christian era perfetto, si impegnava ed aveva il sorriso. Tu invece eri un cadavere, non ti voglio sentire parlare”.

Intanto, pare che abbiano salutato per sempre il programma Andrea e Simone, sconfitti da Elena e Aisha. Inoltre, l’attrice Giulia Michelini ha scelto coloro che preferiva particolarmente come cantanti e Nicol, Sissi e Luigi hanno ottenuto le prime posizioni. Ma nella registrazione del 24 novembre è successo qualcosa di impensabile con Alessandra Celentano protagonista. E non è stata l’unica, infatti si è baciata con una persona inaspettata. E in tanti non vedono dunque l’ora di apprezzare tutto in televisione.





Alessandra Celentano ha ballato ancora una volta ad ‘Amici 21’ e lo ha fatto con il collega Raimondo Todaro, ovvero il suo ‘rivale’. Ma stavolta è scattato un incredibile bacio che tutti vogliono adesso vedere. Non resta che aspettare la prossima puntata per osservare tutto nei minimi dettagli. Francesca Tocca avrebbe dovuto giudicare Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano, ma ha preferito non esprimersi e rimanere neutrale. Non se l’è sentita quindi di scegliere chi delle due fosse stata la migliore.

Recentemente Todaro aveva inveito contro Alessandra Celentano: “Non ti devi permettere di dire che questo è latin show” ha detto Todaro che ha aggiunto “Io non mi metto a parlare del Don Chisciotte!”, “Prima di tutto non sai apprezzare la bellezza di un passo a due, io non parlo di tecnica in latino, questo è un bellissimo passo a due”. Ora un po’ di tregua in attesa di nuove battaglie.