Continuano i problemi per Alessandra Celentano ad ‘Amici 21’. Il suo carattere molto forte e diretto ha creato situazioni poco piacevoli anche nel recente passato, ma stavolta probabilmente si sta per arrivare ad un punto di non ritorno. La maestra di ballo è finita ormai nell’occhio del ciclone e dovrà difendersi da questi ultimi pesantissimi attacchi nei suoi confronti. Soltanto alcuni giorni fa erano esplose polemiche per alcune sue affermazioni, proferite nei riguardi della ballerina Serena.

A proposito di Serena, la donna aveva scritto in una lettera indirizzata all’allieva della scuola di Maria De Filippi: “Christian è il ballerino più alto della scuola ed è l’unico che può alzare forse Serena, che non è certo esile. Ecco perché non ho scelto né Dario né Guido”. E la giovane aveva replicato: “Non ci credo, vabbè”. Adesso si è aggiunto un ulteriore giudizio molto negativo e a sferrare il durissimo affondo è stato un altro studente di ‘Amici 21’. Si prefigura una settimana molto bollente e tesa.

Un altro ballerino di ‘Amici 21’ è stato criticato aspramente da Alessandra Celentano e il motivo è stato sempre lo stesso, ovvero il fisico considerato inadatto alla danza dalla maestra. Il giovane, dopo aver visionato la missiva dell’insegnante di ballo che lo ha messo in sfida, non ci ha visto più e ha iniziato a sfogarsi con il resto dei compagni. Infatti, ha affermato: “Nel 2021 penso che i problemi fisici siano superati, soprattutto nel moderno. Stessi facendo classico potrei anche capire questo accanimento, ma facendo moderno no”.





A contestare l’operato di Alessandra Celentano ci ha pensato Dario Schirone. Il ragazzo, che ha appena 17 anni, ha rivelato ancora agli altri allievi: “Non è una sfida la coreografia, è una sfida quello che dice, io danza la faccio. L’ho sempre fatta e finché non mi spezzerò una gamba continuerò”. Dopo averlo ascoltato attentamente, gli altri ragazzi presenti nella casetta di ‘Amici’ hanno sostenuto appieno la linea di pensiero del ballerino. Praticamente tutti si stanno alleando contro l’insegnante.

Tornando a Serena, a difenderla dagli insulti di Alessandra Celentano era intervenuto il collega di quest’ultima, Raimondo Todaro: “Una volta con Christian, una volta con Dario, c’è Serena ovunque! È un bersagliare, è un accanimento. Punto primo ti ha messo in sfida e dunque non ha senso che ti dà i compiti. Punto secondo ha detto che sei grossa e che puoi ballare solo con le scarpe da ginnastica?”.