‘Amici 21’ prosegue nel suo percorso, in attesa del seguitissimo serale che dovrebbe cominciare tra meno di tre mesi, esattamente il 19 marzo 2022. I telespettatori del talent show di Maria De Filippi si sono però accorti di una situazione alquanto insolita, infatti sono praticamente spariti dai radar tre concorrenti. Sono ormai passati sette giorni da quando sono stati visti l’ultima volta, poi nei vari daytime non sono stati inquadrati e qualche ora fa la loro assenza è diventata ancora più marcata.

Intanto, alcuni giorni fa Rudy Zerbi ha lanciato un ultimatum a due allieve di ‘Amici 21’, ovvero Nicol e Rea: “Io sono convinto che forse devo prendere una decisione. Credo che sia giusto considerare il fatto di mandarvi a casa direttamente, se dopo tutto questo tempo i risultati sono questi. Mi aspetto un segnale e nel frattempo vi dico che le cose così non vanno. Se non sei in grado di reggere la pressione di una canzone figurati fuori di qui. Ma dove pensi di andare?”, ha aggiunto il maestro di canto.

In particolare, tre allievi di ‘Amici 21’ non si vedono più e il pubblico ha chiesto delucidazioni in merito. In queste ore si è registrata una vera e propria festa, infatti i ragazzi e le ragazze si sono scambiati alcuni regali per le festività natalizie ma i concorrenti di cui vi stiamo parlando non sono apparsi. Nemmeno alla cena sono stati avvistati, quindi il mistero regna sovrano. Ma adesso pare stiano uscendo fuori alcune motivazioni, che li avrebbero costretti ad allontanarsi dal resto dei compagni.





Ad essere scomparsi dalla casetta di ‘Amici 21’ sono Mattia, Christian e Crytical. Secondo quanto è emerso finora, sembra che Christian sia assente da giorni a causa della febbre, che lo ha colpito in maniera forte. E quindi è stato necessario il suo isolamento. Per quanto riguarda Mattia, sembra che abbia avuto un problema fisico, precisamente alla caviglia. Sarebbe accaduto durante alcune prove e ancora non si sarebbe ripreso del tutto. E poi è stata riferita un’altra notizia concernente invece Crytical.

Dunque, soffermandoci su Crytical, le ultime indiscrezioni hanno fatto riferimento alla febbre, proprio come successo a Mattia. Non è possibile sapere con esattezza quando potrebbero rientrare nel programma, anche se ci si aspetta qualche comunicato ufficiale da parte della trasmissione di Canale 5. I fan non vedono l’ora di rivederli protagonisti nelle puntate.