“Quella è la porta”. Amici 21, Anna Pettinelli senza pietà: “Hai perso la strada”

In attesa della prossima puntata di ‘Amici 21’, in programma domenica 23 gennaio, è andata in scena nel daytime una dichiarazione molto forte dell’insegnante di canto Anna Pettinelli. Infatti, è arrivato un vero e proprio ultimatum nei confronti di un allievo. Ha deciso di incontrarlo personalmente e di metterlo in guardia, visto che la situazione potrebbe degenerare da un momento all’altro. La sua eliminazione sarebbe infatti sempre più vicina, se dovesse proseguire in questa maniera.

Alla fine dell’anno scorso Anna Pettinelli aveva confessato di aver ricevuto delle minacce di morte. Lei è stata ospite della trasmissione ‘La Vita in diretta’ di Alberto Matano su Rai 1. E proprio davanti alle telecamere del programma della televisione pubblica italiana ha confessato di aver dovuto fare i conti con queste minacce di morte. Fortunatamente non ci sono state finora conseguenze fisiche o altre situazioni più pericolose, ma si tratta ugualmente di un campanello di allarme che deve far rimanere alta l’attenzione.

Anna Pettinelli ha confessato di non essere più in grado di riconoscere il suo studente: “C’è bisogno di una svolta, non devi accontentarti di fare cose facili, devi sperimentare cose nuove. La prossima volta che succede non hai la maglia sospesa, sei ultimo in classifica e vai a casa. Qualcosa bisogna fare. Lo sai perché ti ho sospeso la maglia? No, non è un problema con la cover della scorsa settimana. La motivazione è molto più complessa”. E ha poi spiegato nel dettaglio cosa pensa di lui.





Anna Pettinelli ha avuto questa discussione con il cantante Albe: “All’inizio eri un ragazzo fresco con una strada chiara, che adesso hai completamente perso. In questo momento hai una grandissima confusione in testa dettata non dall’insicurezza, ma dal continuo confronto con gli altri”. Quindi, la speranza dell’insegnante è che possa cambiare registro il prima possibile per tentare di rimanere nella scuola di ‘Amici 21’. Non resta che capire cosa succederà esattamente nella giornata di domenica.

Intanto, è guerra tra Raimondo Todaro e Alessandra Celentano. “A te che cavolo te ne frega se Mattia è pronto o non è pronto? Non è un tuo allievo, preoccupati dei tuoi, è un altro modo per screditare un mio allievo”, ha affermato Todaro. Il faccia a faccia è andato avanti per ore tanto che sui social il maestro di Amici 21 ha sentito il bisogno di dare una serie di precisazioni.