“Devo dirti una cosa”. Amici, Anna Pettinelli gela il cantante. Che entra in crisi: non se l’aspettava

La situazione nella scuola di ‘Amici 21’ è decisamente molto tesa e ad accendere gli animi è stata l’insegnante di canto Anna Pettinelli. Infatti, ha voluto un incontro con l’allievo e gli ha lanciato praticamente un ultimatum. Se le cose non dovessero cambiare radicalmente, la sua esperienza nel talent show di Maria De Filippi potrebbe concludersi molto presto. Ovviamente adesso c’è molto timore indubbiamente nello studente, che dovrà cambiare registro per evitare l’eliminazione.

Giorni fa invece ad ‘Amici 21’ non è stata protagonista Anna Pettinelli, bensì i colleghi Alessandra Celentano e Raimondo Todaro. Alessandra Celentano è convinta delle sue idee: “Mamma mia che esternazioni orrende. Tu pensi queste cose di me? Pensi che io sia vile, vigliacca. Io trovo imbarazzante che Mattia sia qua da due mesi a non fare niente e chiede un’altra settimana, poi un’altra settimana, poi un’altra settimana”. E Todaro: ““Sei scandalosa. Stai dicendo baggianate”. E ancora non siamo arrivati al serale.

Una vera e propria batosta potrebbe abbattersi molto presto su un cantante e Anna Pettinelli non vuole più ripetere le stesse cose al ragazzo. Durante il confronto con lui, gli ha detto: “Se è vero che io non sono influenzabile da nessuno, devo però comunicarti che sto pensando seriamente se portarti al serale o meno”. Il giovane è apparso molto deluso e non riesce quasi a credere alle sue orecchie. Ma lei ha insistito, aggiungendo le motivazioni che l’hanno portata a questo pensiero.





Anna Pettinelli ha subito risposto all’allievo Albe, destinatario di questo avvertimento: “Le motivazioni non te le devo spiegare perché sono evidenti e io sto mettendo insieme i pezzi. Il rendimento però è questo, pensaci con la testa”. Dopo aver ascoltato attentamente quelle dure parole nei suoi confronti, Albe è ritornato dagli altri compagni di scuola e ha avuto uno sfogo molto forte. Infatti, si è reso conto della gravità della situazione ed è rimasto molto male per quelle considerazioni dell’insegnante.

Parlando con la sua fidanzata Serena e il cantante LDA, Albe ha esclamato: “Non mi aveva mai detto una cosa del genere, mi viene da piangere”. Quindi, questa ramanzina è stata per lui un fulmine a ciel sereno e spetterà al ragazzo far cambiare idea ad Anna Pettinelli, che invece sembra davvero intenzionata ad andare avanti per la sua strada e ad escluderlo dal serale se non dovesse vedere miglioramenti.